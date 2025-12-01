淡水人還是沒水用！新北藍議員怒轟局處裝聾作啞：要不要評估停班停課？

記者李鴻典／台北報導

淡北道路工程日前鑽破地下自來水管，導致新北淡水停水逾3天引發民怨；新北市長侯友宜今（1）天就停水造成民眾困擾致歉，表示已在檢討、責任追究及協調賠償，「廠商一定要負起責任」。國民黨新北市議員陳偉杰開轟民怨已經排山倒海，市府在哪裡？今天下午六點前若仍無法全面恢復供水，市府要不要立刻啟動停班停課評估？

國民黨新北市議員陳偉杰開轟民怨已經排山倒海，市府在哪裡？今天下午六點前若仍無法全面恢復供水，市府要不要立刻啟動停班停課評估？（圖／翻攝自陳偉杰臉書）

恢復正常供水到底還要拖多久？市府除了震怒還能做什麼？陳偉杰稍早在臉書發文，現在時間是12月1日（一）下午14:30，第一、二天民眾可以忍，但忍到現在還要忍到什麼時候？自來水公司預估的時間連續跳票，到底知不知道家裡廁所不能沖水的痛苦？原訂的恢復供水時間一改再改，好幾萬名鄉親被迫乾等，到底有沒有把大家的生活放在心裡？

陳偉杰說，市府各局處長們沒有看到侯市長震怒嗎？觀旅局什麼時候會協調飯店業者為大家安排洗浴空間，還要裝瞎裝聾多久？民政局和社會局在作什麼？目前還沒有水的區域、以及弱勢家庭獨居長者的部分。能不能讓水車直接協助社區送水？第一時間的應變到底在幹嘛？環保局在做什麼？停水那麼多天難道沒有環境衛生疑慮嗎？難道市府官員真的覺得大家每天提著水桶跑來跑去很方便？為什麼最重要的民生需求，被草率到這個地步？

陳偉杰也表示，今天下午六點前若仍無法全面恢復供水，市府要不要立刻啟動停班停課評估？難道還要再讓民眾一晚接一晚地過著沒有水的日子？民怨已經排山倒海，市府在哪裡？市府到底聽到了什麼？我們完全感受不到市府的積極行動力，也看不到任何有效的處置！

陳偉杰強調，他已經要求市府與自來水公司必須給出明確的交代，同時也要再問法制局，廠商已經啟動了賠償機制，什麼時候才要下來基層協助民眾？更進一步的國家賠償協助與代位求償什麼時候能評估是否可行？

我們不會讓這些損失就這樣算了，店家不能開門怎麼辦？煮飯洗澡怎麼辦？孩子與長輩怎麼照顧？這些問題，難道市府真的沒有看到？陳偉杰說，也再次提醒鄉親，請務必保留所有因停水造成的額外支出與損失的收據與證明。他也會持續追蹤廠商的賠償機制是否能夠落實！絕對不會輕輕放下！

