淡水何時全面恢復供水？台水給出確切時間 補償措施也曝光

新北市淡水區近期因道路施工，幹管不慎被挖破，導致當地部分用戶長達60小時停水。台灣自來水公司今（1）日表示，預計在2日上午2時全面恢復供水。停水超過1日者，當月基本費按停水天數比例扣減，停水超過3日者，除依前項扣減基本費外，另按停水1日扣減1日用水費。

台水表示，第一區管理處位於淡水關渡橋旁之1000mm送水幹管，於11月27日因新北市政府新建工程處委外廠商施工挖損導致破管。台水公司接獲通報後，立即啟動緊急應變機制，全力投入搶修，並依規定對受影響用戶主動辦理水費扣減，用戶無需提出申請。

台水進一步指出，因該段管線埋設深達地下8公尺，且破損點位於管線接頭，修復工程難度極高，自11月28日凌晨起全力日夜搶修，已於11月30日下午5時順利修復並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，預計於12月2日上午2時全面恢復供水。

台水公司依營業章程規定，停水超過1日者，當月基本費按停水天數比例扣減，停水超過3日者，除依前項扣減基本費外，另按停水1日扣減1日用水費，相關減免措施均將主動辦理。針對此次事故，台水公司也表達道歉，如用戶仍有供水狀況或水費扣減相關疑問，可撥打1910客服專線洽詢。

