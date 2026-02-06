淡水信義線旅客注意 ！ 信義線東延段7日啟動測試 列車改由這站發車

台北捷運信義線東延段自7日起啟動為期7天的系統穩定性測試，列車將改由廣慈／奉天宮站發車，淡水信義線既有營運班表須配合做微幅調整，請旅客及早規畫行程。（北市捷運局提供／張珈瑄台北傳真）

台北捷運信義線東延段目前進度已達87％，預計將於今年底完工、明年通車。北市捷運局表示，自民國114年7月起，已密集辦理列車動態測試與系統整合驗證作業，逐一檢視列車、軌道、號誌、供電及通訊等關鍵系統運作狀況；自7日起啟動為期7天的系統穩定性測試，依實際營運時間與班距運轉，檢驗系統可用度是否達到99％上，列車將改由廣慈／奉天宮站發車，淡水信義線既有營運班表須配合做微幅調整，邁入通車前確認系統安全階段。

捷運局表示，信義線東延段預計自7日起，依報經交通部核定測試標準，啟動連續7日系統穩定性測試，將以通車後營運時間及班距實際運轉，全面檢驗系統可用度是否達99％以上；待系統穩定性測試達標，後續在完成工程收尾並與營運單位共同完成各項營運前整備作業後，將依程序辦理初勘、提報交通部履勘，在完成相關作業確保安全無虞後即可正式通車。

捷運局指出，信義線東延段為接續捷運信義線象山站尾軌，採高運量地下化方式向東延伸至廣慈／奉天宮站，全長約1.4公里，工程自開工以來，歷經複雜地質條件及多項高難度地下施工挑戰，為台北捷運建設中具高度技術門檻路段，肩負完善淡水信義線服務機能、強化東側地區交通連結的重要任務。

為確保通車後營運安全與服務品質，捷運局與機電施工團隊於工程後期持續利用夜間收班時段，自民國114年7月起，密集辦理列車動態測試與系統整合驗證作業，逐一檢視列車、軌道、號誌、供電及通訊等關鍵系統運作狀況，正式邁入通車前確認系統安全與穩定的最關鍵階段。

捷運局表示，由於信義線東延段屬既有營運路線延伸，於系統穩定性測試期間，列車將改由廣慈／奉天宮站發車，淡水信義線既有營運班表須配合做微幅調整，雖列車每班次配合測試皆須進入廣慈／奉天宮站，但乘客仍須於象山站上下車；測試期間可能造成旅客短暫不便，請民眾多加體諒，提醒旅客於測試期間留意台北捷運公司官方網站及各車站公告的最新時刻資訊，及早規畫行程。

