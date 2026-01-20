淡水修車工深夜下班 撞上轉彎車身亡

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水驚傳死亡車禍一名年輕簡姓修車工，19日深夜下班途中，途經淡水區民權路、自強路口，與陳姓女子駕駛，左轉轎車發生車禍，造成簡男頭部重創、機車全毀，民眾聽見車禍巨響報案，但簡男傷重不治，家屬趕抵難掩哀慟，透露他孝順、懂事，未料遭遇噩耗；據了解，相關單位初判，當時雖均為綠燈，但直行機車應有優先路權，車禍肇因仍待進一步調查釐清。

據了解，這起死亡車禍發生在19日晚間23時許，淡水區民權路與自強路口(往淡水方向)，當時24歲陳姓女子駕駛豐田五門小轎車，沿淡水民權路往台北方向行駛，行經案發處左轉自強路時，與對向25歲簡姓男子騎乘的機車發生碰撞車禍。

簡男當場倒地、機車全毀，陳女與車上乘客都大吃一驚，警方獲報趕赴現場，排除交通障礙，協助傷者就醫，經檢測陳女酒測值為0，毒品唾液快篩呈陰性，簡男則因頭部受創嚴重，院方急救無效宣告死亡，雙方當事人持照正常，警詢後，將陳女依涉嫌過失致死罪移送士林地檢署偵辦。

檢警初判，該案直行車具優先路權，疑轉彎車未禮讓直行車釀禍；陳女當時搭載男性友人要返家，她辯稱當時轉彎時沒看到對向來車，至於車禍肇因與責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

