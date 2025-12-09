淡水停水之亂 台水、榮工踢皮球

日前淡北道路施工鑽破主線水管，導致淡水連日陷入缺水混亂，施工單位榮工公司指設計圖資並未顯示該段存在水管，責任應由台灣自來水公司說明；台水反駁，在協會中已多次明確提醒，後續將依法求償。另淡水區長陳怡君遭里長炮轟未能即時回覆需求，陳怡君9日說明，因同時調度水車、協調旅館盥洗等事務，未能即時在群組回應，造成里長誤解，深感抱歉與遺憾。

針對工程事故，承攬工程的榮工公司日前發布聲明，指契約要求的10處試挖均已完成，設計圖內「P20基礎範圍並不存在任何自來水管」，水管「從何而來」應由台水說明，並暗示圖資可能與現況不符。

台水公司發言人武經文指出，圖資均已提供，且至少在3次管線協調會中明確提醒「此路段有管線」，並要求榮工若有疑慮需在施工前主動聯絡、會同探挖確認，但榮工「從頭到尾都沒有」。他批評，榮工可能誤信自家測量數據即逕行開挖，「這是不對的」，後續台水將依法求償。

據了解，淡水停水期間，里長們在通訊軟體組成求助窗口群組，但多段截圖顯示，里長從下午一路喊到傍晚「我們沒水了」、「水塔快空了，拜託回應」、「區長下班了嗎？」卻始終等不到確切指示，甚至高喊「淡水真的沒區長了！」情緒幾度失控。

面對質疑，陳怡君表示，當時公所正同步處理多項任務，包括協調旅館盥洗、追蹤水車調度等，因此請副區長與工務課分工處理。然而大量訊息洗版，回應未能即時顯示於群組，使里長誤以為她「神隱」。

陳怡君強調，從11月28日宣布停水起，公所已即刻調度八里、蘆洲、三芝等地水塔支援，並連夜派員進駐多家旅館協助梳洗服務，所有同仁都在全力應變，「但這次確實在資訊上有落差，我很抱歉，也很遺憾。」