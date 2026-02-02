淡水停水事件補償2/4至13日受理請領

《圖說》停水優先補償將採2階段辦理，分別於2月4日至8日、2月9日至13日，攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料、印章等文件至淡水區公所填寫申請領取。〈工務局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府新工處針對去年底淡水區停水事件，受理2,334件申請補償已全數審核完畢，於今〈2〉日發送簡訊通知審核結果。符合優先補償對象的民眾自2月4日起至13日止，依規定至淡水區公所，或以郵寄方式提送憑證領取補償。

另外，為協助受影響用戶，市府將暫扣工程估驗款為專案款項，經第三方公正單位鑑定報告完成後，再依各應負責單位責任比例分擔，並先行協調台灣自來水公司辦理水費減免一個月，於後續帳單扣抵水費，用戶無需另行申請。

新工處指出，此次共受理2,334件申請，針對「購買水」、「馬達維修或更換」、「盥洗費」等3項基本民生用水需求列為優先補償，並已於2月2日發送簡訊通知審核結果。補償資格、申請方式及應備文件等資訊，同步公布於新北市政府、淡北道路及淡水區公所官方網站。

民眾可事先上網查詢相關資訊並備妥應備文件，以利一次完成申請，避免重複往返；若有疑問，也可撥打服務電話或親至淡水區公所服務窗口，將有專人提供說明與協助。

符合優先補償資格的民眾請依申請地址所在里別，分別於2月4日至8日、2月9日至13日，攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料、印章等文件，至淡水區公所填寫申請書領取補償，受理時間為每日上午8時至晚上7時。

為便利民眾提送資料，也可至淡北道路官網下載申請書，填寫後附上匯款帳戶影本，於2月13日前郵寄(郵戳為憑)至新北市政府新建工程處（地址：新北市樹林區樹新路40-7號6樓），匯款領取補償。

審核結果顯示不符合優先補償資格者，可能原因包括填寫資訊錯誤、水號不在台灣自來水公司提供的停水範圍，或申請項目未包含優先補償項目。

新工處表示，民眾若有申請「購買水」、「馬達維修或更換」、「盥洗費」等3項優先補償以外的項目，市府已委託第三方公正單位釐清責任，預計115年3月底提出鑑定結果後，將請應負責單位再與民眾協調。

新工處提醒，請民眾認明https://www.danbeird.ntpc.gov.tw/淡北道路官方網站，政府不會主動透過簡訊或通訊軟體提供連結網址要求登記，也不會致電要求轉帳或索取個人金融資料，呼籲民眾提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。