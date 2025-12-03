淡水停水多日惹民怨 陳偉杰提案每戶至少補助5萬元
新北市淡水區停水多日，部分住戶至今仍無水可用，引發民怨沸騰。國民黨新北市議員陳偉杰擬提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，針對非計畫性施工導致的停水災害，若連續停水達48小時以上且臨時供水站無法滿足基本生活需求者，補助金額每戶不得低於新台幣5萬元整。
陳偉杰表示，前天中午淡江大學外的北新路182巷大學城商圈，原本熱鬧的街道店家全部拉下鐵門；深夜時分仍有民眾大排長龍取水，有人抱怨家中孩子正值段考期間作息大亂，有人因無法洗澡心情大受影響，這兩天無法上班還遭不住淡水的同事訕笑。
陳偉杰也提到，昨天電視畫面中的民眾大吐苦水，背景廚房堆滿碗盤無法清洗，甚至長出果蠅環繞；社區內不少住戶拉著小車排隊，將家中臉盆、水桶、寶特瓶等所有能裝水的容器全數帶上，趕往水車取水，排在後方的民眾因水車分配完畢而自嘆倒楣，詢問下趟時間連司機也無法回答；有小嬰兒的家長處境最為艱難，幾小時就需泡奶一次，補水站的水品質無法確定多半僅能沖馬桶，泡奶用水需另外購買但鄰近店家早已銷售一空。
陳偉杰再說，網路社群上有民眾抱怨為減少上廁所次數只敢少吃少喝，家中仍惡臭難聞，堆積的衣物襪子根本無法清洗，還有數不清的惡意帳號在刷政黨、刷大罷免、刷嘲諷與仇恨，他努力協調飯店供民眾洗梳，留在現場想安慰民眾幾句，只看見疲憊、煩躁和怨恨，服務處同仁一面搬水，一面突然被路人破口大罵「選恁有三小路用」。
對此，陳偉杰表示，他第一個念頭是其實文明很脆弱，第二個念頭是民眾或許說得沒錯，「選咱有三小路用」。他質疑「全面檢討流程、向施工單位開罰、求償」難道不是應該做的事？「以停水天數扣除水費」讓民眾覺得荒謬還是被羞辱？「研議增設入水管讓淡水供水有備援能力」很重要但不知道要等多久？「開設申訴陳情管道」難道民眾活該要收集發票自證損失金額然後拿回本來就不必要的開銷？
針對賠償問題，陳偉杰說市府長官們或許很努力，但他不想再等了。他提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，針對非因計畫性施工公告停水，而是因天災、管線破裂或其他不可歸責於用戶的原因，導致連續停水達48小時以上，且無法由臨時供水站完全滿足基本生活需求者，補助金額每戶不得低於新台幣5萬元整。
陳偉杰說，條例內容的審查會尊重全體議會和市府同仁，但他會據理力爭。他知道有人認為不務實，祝福反對的人永遠不要遇到停水災害，意外災害是機率問題總是有可能發生，可能在任何一天、可能在新北市的任何一區，但新北市政府對災民的尊重不應該看機率。
