淡水停水惹怨 侯友宜：設立窗口助民眾求償

▲淡水6萬多戶停水引發民怨，侯友宜表示一定會追究施工廠商疏失，並設立窗口協助民眾求償。（圖／新北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 新北市淡北道路工程上月27日因不慎誤挖地下自來水幹管，導致淡水區約有6萬多戶居民停水釀民怨四起，對此新北市長侯友宜今（2）日受訪時表示，新北市府一定會追究廠商責任，並已設立窗口受理民眾求償，強調無論是施作廠商或市府團隊都要去檢視每一個步驟，絕不允許再有這樣的疏失與錯誤發生，透過法制單位追究廠商責任。

因淡水6萬多戶停水4天引發民怨，侯友宜表示，一定會追究廠商疏失的責任，尤其已經設立窗口受理民眾求償，一定會確保市民朋友的權益，同時也要求無論是這次的施作廠商或市府團隊將詳細地檢視每一個步驟，絕對不允許再有的疏失與錯誤發生。

侯友宜說，後續會透過法制單位，全力來追究這次廠商的責任。

