淡水停水惹民怨 經濟部：台水日夜搶修48小時已修復、末端供水時間較長

淡水停水惹民怨，經濟部今（1）日表示，台水日夜搶修48小時，昨天已把大水管修復。末端供水時間較長，呼籲民眾耐心等候。 圖：經濟部提供

[Newtalk新聞] 新北市政府施作的淡北道路工程，11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，因廠商不慎鑽破自來水管線，導致淡水16個里、共6萬多戶停水，停水已進入第4天，引發民怨。對此，經濟部今（1）日表示，台水日夜搶修48小時，昨天已把大水管修復。

經濟部今天在臉書、IG、Threads發文表示，淡水輸水管因新北道路工程誤損，復水過程須逐步注水，排空管線氣體避免爆管，懇請民眾體諒，部分水源尚未抵達的民眾，台水也持續支援水車，供民眾緊急用水。

經濟部說明，被挖損的管線，深度在地底8公尺，修復難度高，過程也受地下水影響，造成擋土測土壤坍方，搶修團隊一度緊急撤離同仁以維護現場安全。在環境安全補強後，台水繼續進場全力修復，並在昨(11/30)傍晚將管線修復完成，並逐步進行復水作業。

經濟部指出，受到道路工程事件停水的民眾，台水也會依規定辦理水費減免。末端供水時間較長，呼籲民眾耐心等候。並提醒，恢復供水初期水壓可能稍有波動，請暫勿啟動加壓馬達，以免因末端負壓吸入空氣而造成阻塞，或使馬達空轉受損。

