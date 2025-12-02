淡水停水惹民怨！陳偉杰推5萬補助條例 鄭宇恩批二度傷害

（記者陳志仁／新北報導）淡水區因淡北道路工程挖破自來水幹管，造成逾 6 萬戶連續多日停水，民怨沸騰，不少民眾怒批「歡樂耶誕城比民心重要嗎？」有議員則批，「市府難辭其咎」；對此，國民黨新北市議員陳偉杰提出「新北市停水災害補助自治條例」草案，避免類似的事件重創市民生活。

圖／新北市議員陳偉杰說，他提案制定的「新北市停水災害補助自治條例」，性質定位為「慰問金」或「生活扶助」，屬於地方政府社會福利範疇。（陳偉杰臉書）

陳偉杰表示，這次淡水大規模停水期間，居民煮飯洗澡全受影響，觀光業與餐飲店家更因停水被迫停業，損失難以估計，但現行法規僅將「停水」視為自來水公司的契約履約問題，多採用「扣減水費」處理，對受害市民並無實質幫助；因此提案制定的「新北市停水災害補助自治條例」，性質定位為「慰問金」或「生活扶助」，屬於地方政府社會福利範疇以保障市民權益。

廣告 廣告

陳偉杰說明，草案第 3 條更明確設定補助門檻，須符合「非計畫性」且「連續停水 48 小時以上」，以排除一般旱災限水等可預期事件，補助對象鎖定管線破裂、水源汙染或其他不可歸責於用戶之重大事故；草案第 5 條規定補助金額由主管機關依停水範圍、持續時間及政府財政狀況核定，但金額不得低於新台幣 5 萬元，以確保補助具實質意義。

圖／新北市議員鄭宇恩批評，停水已讓生活大亂，還要民眾排隊補件，「這不是補償，是二度傷害」。（鄭宇恩臉書）

針對工務局宣布，受停水影響的居民、店家，未來三天需自行到公所申請補償；民進黨新北市議員鄭宇恩批評，停水已讓生活大亂，還要民眾排隊補件，「這不是補償，是二度傷害」，主張市府除配合自來水公司水費減免外，應直接採「每戶至少500元定額補償」，而商家另設營業損失補助，減少人民奔波，災後處理不能把責任丟回給市民，更不能增加負擔。

更多引新聞報導

歡樂耶誕城比民心重要嗎？淡水停水怒火灌爆侯友宜臉書

淡水停水數日怨聲四起 鄭宇恩批市府應變慢又管理失靈

