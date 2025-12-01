淡水停水數日怨聲四起 鄭宇恩批市府應變慢又管理失靈

（記者陳志仁／新北報導）淡水區因 11 月 27 日下午淡北道路工程擊破自來水幹管，導致 6 萬多戶長時間停水，當日先採減壓供水，之後連續三天共有 62,166 戶停水，直到 11 月 30 日傍晚 5 時才完成修復通水；新北市議員鄭宇恩說，截至今（1 ）日仍有許多社區完全無水可用，居民生活持續受影響。

圖／工務局長馮兆麟三度到場視察。（新北市政府工務局提供）

新北市政府與台灣自來水公司連日搶修，工務局長馮兆麟三度到場視察時表示，搶修過程克服多項困難，包括凌晨開挖時因兩側地下水陸續湧入，邊坡土壤出現坍滑，必須緊急打設鋼板樁補強，確認安全後才能再次進場施工，導致復水時間不如原定預期；依台水公司回報，預計今日下午 5 時起逐步恢復供水，市府將徹底檢討事故原因。

鄭宇恩指出，自來水公司上午 8 時統計，淡水地區僅恢復約 7 成、約 46,000 戶供水，與市長侯友宜在臉書宣稱「復水已有 8 成」不符；許多居民反映，已三天無法正常盥洗，也不清楚何時會來水，不得不請假待在家中顧抽水馬達，怨嘆淡水再次成為市府忽略的角落，這次工程失誤造成居民大不便，更凸顯市府在工程管理、緊急應變上都有大問題。

圖／新北市議員鄭宇恩（左二 ）指出，這次工程失誤造成居民大不便，更凸顯市府在工程管理、緊急應變上都有大問題。（鄭宇恩臉書）

鄭宇恩直言，淡北道路施工已多次挖破管線，嚴重影響民生安全，市府對工程管理與品質監督顯然存在重大疑慮，「市府難辭其咎」；批評此次停水期間市府應變反應過慢，未啟動災害應變中心統一指揮，供水站設置點位不足且距離遠，入夜後里長求助無門，居民最基本的盥洗需求也未及時媒合資源，直到週日晚上才由里長自行聯繫飯店協助民眾洗澡，凸顯市府第一線支援「嚴重失靈」。

鄭宇恩直指，根據自來水公司網站資訊，淡水地區雖陸續復水，但仍有 7 里採減壓供水，截至上午 11 時復水率約達 8 成，仍有約 1 萬 2 千戶僅能勉強用水或依舊無水可用；因此建議，應加強分區供水調度，公所亦可研議調派小型水車、機動水車，直接協助補注各社區蓄水池，優先支援管線末端住戶，緩解基本生活需求。

鄭宇恩強調，淡海新市鎮二期開發將使人口持續增加，如不提前布局，未來用水問題將更加嚴重；市府應儘速檢討增設高地配水池與備援管線等中長期工程，將水資源供應納入都市發展規劃，「不能再讓一次工程失誤，就讓市民生活被迫停擺三天以上。」

