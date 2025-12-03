淡水停水新北市府協調啟動補償機制 民眾可線上申請 期限至12/10

淡北道路施工鑽破自來水管，導致淡水地區停水逾三天，昨天已全數復水。新北市府今天表示，除了台灣自來水公司減免水費，新北市府已協調施工廠商啟動補償機制，民眾可透過線上表單申請，或直接至淡水區公所專責窗口辦理，收件時間至12月10日。

新北市政府上午舉行市政會議，工務局長馮兆麟、水利局長宋德仁等，提出淡水區停水後續因應措施。

市長侯友宜表示，已協調施工廠商啟動補償機制，民眾可提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，透過線上表單申請，或直接前往淡水區公所專責窗口，收件時間延長至12月10日。

侯友宜提到，考量地區持續發展及未來規畫，淡水地區有必要提升自來水備援系統，目前淡水地區輸水幹管僅有2條，因此市府同步建議台水公司，應評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管的可行性。

他說，市府願意配合淡北道路施工時間，共同增設輸水幹管，道路完工時間影響應不大。另外，淡水區末端配水池僅3.5萬公噸，明顯不足，市府已向台水提出建議，應增設5萬公噸以上配水池，解決末端供水問題。

