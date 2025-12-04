淡水停水最高139小時！補償淪空頭支票？她喊話侯友宜別甩鍋

記者李鴻典／台北報導

民進黨新北市議員鄭宇恩今（4）天表示，淡北道路工程失誤造成淡水大停水後續，停水補償，新北市長侯友宜開大支票，2天後只剩買水+馬達？

鄭宇恩今（4）天表示，淡北道路工程失誤造成淡水大停水後續，停水補償，新北市長侯友宜開大支票，2天後只剩買水+馬達？（圖／翻攝自鄭宇恩臉書）

鄭宇恩指出，半個淡水、6萬多戶住戶，歷經最高139小時的停水，終於有時間能好好了解停水補償。

她列出，殊不知打開表單，卻無從下手：

好幾天無法營業的店家，找不到填寫「營業損失」的欄位。

因為沒水洗澡外宿的市民，找不到填寫「外宿費用」的欄位。

因為沒水無法煮飯的鄉親，也沒有填寫「餐飲費用」的欄位。

因為復水期間汙染了水塔、濾心的鄉親，更無法比照基隆給予「水塔清洗、濾心更換」的補助。

鄭宇恩嘲諷，各位淡水鄉親停水這幾天用上的貓砂，當然也不在補償範圍。只能就買水和維修水塔馬達 可以請求主張。

要求填寫水費通知單上的水號，那租屋族、外籍生，因為沒有水被迫增加的開銷，他們該怎麼請領？

最無奈的是，原來在新北市政府眼裡，淡水停水只到12月2日，那昨天（12/3）大批水車、里長們奔走，都不知道是在忙什麼？

鄭宇恩喊話，侯市長，我們好不容易度過了最辛苦的停水日子，拜託您行行好，別甩鍋承包廠商的保險公司，市府可以先把補償送到市民手上，再跟廠商來求償。履行您在社群上的承諾，別讓停水補償淪為鄉親看得到吃不到的空頭支票。

鄭宇恩喊話侯友宜，履行在社群上的承諾，別讓停水補償淪為鄉親看得到吃不到的空頭支票。（圖／翻攝畫面）

