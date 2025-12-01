淡水停水第4天復水僅2／3 居民痛罵：8成復水是假消息

淡水區水碓里居民1日排隊取水。（民眾提供）

淡水區崁頂里居民1日排隊取水。（民眾提供）

淡水地區因淡北道路施工誤挖自來水管，引發大規模停水，雖然新北市府稱搶修於11月30日下午5時完成，並指1日清晨已有「8成地區恢復正常供水」，但實際至上午仍有近半無水可用，多數居民痛批「3天沒水變4天」、「8成復水根本說不出口」，取水站一早更排出長長人龍，民怨徹底炸裂。

根據淡水區公所1日公布的《19里復水供水彙整表》，截至上午 11時，各里復水狀況差異極大：未全面復水里別包含：崁頂里（部分復水）、新興里（部分復水）、北新里（部分復水）、文化里（新民街、真理街3巷尚未復水）、新民里（部分復水）、正德里（部分復水）、水碓里（部分復水）與北投里（3社區未復水），至於新春里仍未復水。

廣告 廣告

在水碓里開麵店的陳姓店家1日上午受訪時語氣充滿火氣， 「我缺水缺3天連生意都不用做了，禮拜一早上還是沒水！1天損失1萬多，怎麼活？我們小孩的同學家長也抱怨，3天都沒水可用！」

他更質疑施工單位頻頻出包，「上次地下機車道也是，他們說測量沒問題，一挖就出事。這次也一樣，測量沒問題，結果一打下去就把管線打穿。圖資20年沒更新，能不出事嗎？」

更多中時新聞網報導

《喵的》金茲斯巴洛迪斯 自學奪奧斯卡

登記結婚啥都沒帶 藍心湄虧新人兩個阿呆

孫淑媚驚陳意涵拿除霉鹽沾牛排吃