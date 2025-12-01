淡水停水第4天民怨炸裂！侯友宜「深感歉意」：水費會減免

淡北道路工程施作時不慎鑽破深埋8公尺處的自來水管，導致淡水區約6.2萬戶停水4天。新北市長侯友宜今受訪對造成淡水市民不便，表示深感歉意。

侯友宜今受訪對造成淡水市民不便，表示深感歉意。（圖/中天新聞）

侯友宜今天（1日）表示，淡北道路在施工的過程當中挖破水管，造成淡水居民的不便，他深表歉意，這幾天自己一直緊盯整個進度，那目前整個進度大概有80％以上都已經恢復供水了。

圖為新北市工務局長馮兆麟（右）和台灣自來水公司總工程司王亮中（左）11月30日在現場緊盯修復工程。（圖/資料照）

侯友宜強調，在這一段時間裡面，施工所造成的問題，市府已經特別設立窗口，在基本的水費會減免，相關的檢討責任的追究以外，那賠償的這個機制也在協調當中，廠商一定要負起責任。

此外，侯友宜也感謝「這3天不眠不休的施工人員、區公所、民意代表、里長們，大家都很努力」。侯友宜期盼，讓淡水能夠盡快在今天都能夠百分之百能夠完全復水，這是市府的目標。

