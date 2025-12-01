淡水停水第4天民怨炸裂！議員轟復水數字不實：多區仍「滴水未進」

淡水區水碓里居民1日排隊取水。（民眾提供）

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成超過6萬戶大停水，停水時間從11月27日一路延燒至12月1日仍未完全恢復。雖市府宣稱昨晚搶修完成並「已有八成復水」，但自來水公司實際回報僅約7成、約4萬6千戶恢復，與市府說法明顯落差，多個社區至今「一滴水都沒有」，居民凌晨冒雨排隊取水、家長抱小孩提著水桶的畫面在網路瘋傳，民怨高漲，從地方議員到立委全面砲轟市府工程管理與災害應變「嚴重失靈」。

根據淡水區公所公開的《19里復水供水彙整表》與里長回報，多里復水情況不均，部分地區僅呈「部分復水」，仍有多達數十處社區完全無水， 仍未復水主要社區（截至1日上午10時）：

淡水居民1日排隊取水。（民眾提供）

• 沙崙里：宏普有逸天社區

• 水碓里：美滿社區、生活大師、海景1期、狀元地、北新路雙號

• 新春里、新興里：新春街大範圍仍無水

• 崁頂里：崁頂三路、新市六路、新市二路3–4段、海樂地、宏盛水悅

• 新民里：海闊天空、來來夏戀

• 北投里：川普G3、三荷院、西雅圖、鑽石雙星、靜江月、福德宮一帶

• 正德里：正德名廈、孟子、香格里拉、寶鏵江山、青海青、淡大君品、大旭地、笑傲江河、淡江風華、藍海名廈、知築社區

自來水公司上午表示，復水約7成，部分高地及末端管線因需加壓與排氣而進度緩慢。

民進黨議員鄭宇恩指出，從27日施工失誤停水開始，市府不但未啟動災害應變中心統一指揮，臨時供水站點位少又分散，入夜後里長求助無門、補水不到位，居民連最基本盥洗需求都得靠里長自行聯繫飯店協助。

鄭宇恩批評，工程管理失序，施工廠商屢挖破管線，市府難辭其咎，現仍有約1萬2千戶減壓供水或完全無水。她主張公所應調度小型水車直接送水至社區蓄水池，優先支援管線末端與高地住戶。

國民黨議員陳家琪指出，施工廠商先前就有工安紀錄，本次再度出包不能輕輕放過，必要時可停權或終止契約，不能讓同一家廠商像未爆彈一樣危害市民。未來重大工程開挖前，應強制導入管線探測技術。她也批評市府補償不明確，要求立法保障民眾。

國民黨議員陳偉杰表示，因停水時間長、大樓蓄水池容量大，部分高地及末端地區仍需等水量補足。他強調已協調水車到新春里、沙崙里巡迴支援。同黨立委洪孟楷則列出仍未復水社區清單，強調已緊急調派水車，並要求自來水公司持續加強排氣、調整閥栓，避免更多延誤。

