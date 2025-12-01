淡水停水第4天！他嘆「大家都學盧秀燕」：市長不出現就不用負責嗎？

政治中心／黃依婷報導

新北市淡水河北側道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區逾6.2萬戶無預警停水，民眾紛紛灌爆市長侯友宜臉書。對此，律師林智群也感嘆，從近日事件可以觀察到，國民黨政治人物「很不想」跟這種破事扯上關係，「不過你是市長，不出現，就不用負責嗎？」。

林智群發文，淡水停水進入第四天，有些住戶表示已經復水，但很多人表示還是沒水情況，一般情況下停水一天已經很麻煩了，還因為水管被挖破無預警停水好幾天，如果沒辦法煮就算了，還可以外食，也猜測大多數餐廳也都停水了，重點是沒水洗澡、沒水沖馬桶，那個味道真的不行，

林智群表示，聽說已經有人學會使用貓砂了，然後大賣場礦泉水被搶光，可以洗澡的汽車旅館被訂光，從基隆汐止汽油水，到淡水停水，可以觀察到，國民黨政治人物「很不想」跟這種破事扯上關係。

林智群諷刺，大家都學盧秀燕，寧可出現在購物節、週年慶、耶誕城那種歌舞昇平的地方，也不願意跟「帶賽」「出包」的地方扯上關係，出現了，就要負責的樣子，「不過你是市長，不出現，就不用負責嗎？」。

