淡水停水第4天！侯友宜啟動應變措施「已8成恢復供水」

新北市淡水區因淡北道路工程誤挖8公尺深處地下水管，造成淡水地區停水。對此，新北市長侯友宜今表示，造成民眾生活諸多不便，市府與區公所做出下列3項應變措施，並要承包商負擔責任，依約檢討裁罰。

圖為淡水居民11月30日一早排隊接水。（圖/資料照）

淡北道路工程施作基樁鑽掘時，施工廠商11月27日晚間不慎鑽破深埋8公尺處的自來水管，導致淡水區約6.2萬戶停水超過48小時，經市府與台灣自來水公司搶修，於11月30日下午4時許完成接管作業，5時恢復供水。

侯友宜表示，會讓承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。（圖/資料照）

侯友宜今天（1日）在臉書發文表示，淡水地區自來水搶修作業昨已完成接管，至稍早6點，停水區域仍僅有8成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓。水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。

侯友宜指出，造成民眾生活諸多不便，市府與區公所做下列應變，包括臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水；與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制；承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。

