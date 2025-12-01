淡水停水第4天！侯友宜喊「8成復水」遭灌爆 律師：都學盧秀燕

即時中心／温芸萱報導

新北淡水因淡北道路施工誤挖大型自來水幹管，停水進入第四天，仍有大量居民無水可用。市長侯友宜今（1）日卻稱「八成復水」遭部分民眾怒轟「根本沒水」，社群被灌爆。對此，律師林智群指出，停水多日讓居民生活全面失序，沒水煮飯、洗澡、沖馬桶都成問題。他批評，從基隆汐止的「汽油水」到淡水，藍營政治人物不願面對「出包事件」，只想學台中市長盧秀燕出現在歌舞昇平的活動場合。

新北市淡水區因淡北道路施工誤挖大型自來水幹管，自11月28日起爆發大規模停水，至今已進入第四天，仍有大量居民無水可用。市長侯友宜昨日在臉書宣稱「八成區域已復水」，卻立刻遭不少民眾痛批「根本沒水」、「一滴都沒有」，留言灌爆臉書，民怨沸騰。

對此，律師林智群今日在臉書發文指出，淡水停水進入第四天，確實有部分住戶表示已經復水，但「很多人表示還是沒水」。他強調，一般家庭停水一天就已經很麻煩，更何況是毫無預警、因施工挖破水管造成的長時間停水。林智群無奈表示，沒辦法煮飯還可以外食，真正難熬的是沒水洗澡、沒水沖馬桶，「那個味道真的不行」，甚至聽說已有民眾「學會使用貓砂」作為替代方法。

停水危機引發連鎖混亂，大賣場礦泉水被搶光、能洗澡的汽車旅館也全被訂滿，不少居民大呼實在撐不下去。林智群痛批，從先前基隆、汐止的「汽油水」事件，到這次淡水停水，可以觀察到國民黨政治人物「很不想跟這種破事扯上關係」。大家都學盧秀燕，只願意出現在購物節、週年慶、耶誕城等歌舞昇平的地方，「不願意跟 『帶賽』、『出包’』的地方扯上關係，出現了，就要負責的樣子」。

林智群質疑，侯友宜身為市長，不出現不用負責嗎？





