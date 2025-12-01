淡水停水第4天！侯友宜稱「8成恢復」 臉書遭灌爆「淡水人比不上耶誕城」

新北市 / 武廷融 綜合報導

淡北道路工程日前鑽破地下自來水管，導致淡水16個里、共6萬多戶停水。今(1)日已經進入停水第4天，新北市長侯友宜上午發文表示「至稍早6點，停水區域仍僅有八成恢復正常用水」，再度引爆民怨，也引來不少民眾湧入留言區，痛批「淡水人比不上耶誕城」。

侯友宜今日上午在臉書發文表示，淡水地區自來水搶修作業昨已完成接管，至上午6點，停水區域仍僅有八成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓。水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。市府與區公所也做出相關應變，包含臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水。並與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制。承包商也應負擔責任，依約檢討裁罰。

廣告 廣告

不過該貼文卻止不住民眾怒火，因淡水多里從28日就停水，至今已經邁入第4天，讓民眾直呼受不了，湧入侯友宜的臉書留言。更有不少民眾回報多路段還在停水，質疑侯友宜所稱「八成恢復正常用水」。網友說「週末過完了 想起淡水人了」、「到底哪來的8成！？」、「淡水停水3天還在耶誕城作秀」、「淡水居民頭頂已經好幾把火了現在才回太誇張了」、「到底哪裡來的數據有八成阿！看留言回報的社區、路名就不只八成！」、「 淡水人比不上耶誕城」。

原始連結







更多華視新聞報導

探旅新北定向越野壓軸「淡水場」 逾千位民眾開跑

快儲水！新北.基隆.宜蘭部分區域 9點起停水23小時

淡江大橋成新北「新地標」！ 514億打造完善交通路網

