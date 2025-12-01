淡水停水第4天！市府應變措施出爐 侯友宜指「恢復8成」被居民灌爆

淡水停水，居民只能拿水桶去水車裝水。（翻攝陳家琪臉書）

新北淡水上個月27日因輸水幹管破損，緊急進行搶修工程，大批居民已4日無水可用，怒灌市長侯友宜臉書。對此，台水一區處表示昨（11月30日）下午5時已逐步復水。；侯友宜則說，直至今早8時，有8成恢復供水。

誤挖破管線 淡水停水3天逾6萬戶無水用

新北淡北道路工程施工時，不慎鑽破自來水管線，導致淡水多達6萬戶停水，自11月28日午起當地無水可用，只能靠水車及臨時加水站取水，嚴重影響居民生活。

挖損斷管施作。（翻攝自來水公司官網）

台灣自來水公司第一區管理處昨表示，位於淡水關渡橋旁直徑 1000mm輸水幹管遭挖損的修復工程，經團隊日以繼夜努力下，已於昨下午5時完成修復並逐步開始復水作業，並提醒高地區用戶供水回復時間較長，請用戶諒解並耐心等候；至於停水範圍內受影響用戶，將依規定辦理減免事宜。

挖損推進管漏水。（翻攝自來水公司官網）

民眾怒灌侯友宜臉書：哪來的8成？

侯友宜今上午發文，表示到今早6時停水區域仍「僅有8成」恢復正常用水，經了解是自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓，水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。

侯友宜強調，臨時供水站未撤收，會持續供水，目前會以最快速度調度水車再補水；另外也會跟自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制。至於承包商應負擔責任，則依約檢討裁罰。

淡水居民排隊等取水。（翻攝陳家琪臉書）

不過無法澆熄民眾怒火，紛紛留言「週一才想到有選區停水三天了嗎？復水有八成你要確定欸？」「12/1早上快8點了，新市鎮都還沒有水可以用！那來的有8成？」「8成！ ？到底哪來的8成！？現在最可怕的是小孩上學都不知道學校水夠不夠用、何時水才正常！？」「」「市長濱海路一段到現在仍然沒水喔！」「哪裡有八成用戶恢復，數據是誰給你的，你們團隊危機應變能力太差了」

淡水輸水幹管搶修完成。（翻攝自來水公司官網）

