淡水停水第4天！連洗澡都沒水 議員籲：工程立刻停工、重做圖資

林口蓄水池建於供民眾休閒之綠地下方。（新北市水利局提供）

淡水大規模停水邁入第4天仍未全面恢復，多處社區仍持續滴水未進，與市府宣稱「8成住戶已復水」的說法相互矛盾，引發民怨沸騰。民進黨議員李宇翔1日再度痛批市府「無視民生」、要求淡北道路工程立即全面停工並重做圖資，直指不能再讓淡水人成為施工錯誤的犧牲者；對此，新北市水利局回應，關於增建5萬噸配水池需求，將請台水公司進行評估與規畫。

李宇翔指出，這幾天接獲大量淡水居民求助，不少住戶家中從27日開始就沒水，「整整4天沒有水可用」，甚至周一上班日仍洗不了澡，只能向親友借水或頂著油頭出門。他批評市府不斷強調「八成復水」，但許多社區卻是連「一滴水」都等不到，實際情況與官方說法差距甚大。

停水起因於淡北道路施工單位誤挖自來水幹管，導致6萬多戶受影響。李宇翔批，該工程從前期施工至今「出包連環扣」，鋼筋戳破地下道、瓦斯管挖破起火、自來水管再度被誤挖，「樣樣都來」。他質疑市府僅用一句「圖資落差」推託，讓居民承受後果，實在難以接受。

李宇翔要求新北市府立即採取2項措施；一、淡北道路工程全面停工、重做圖資。他強調，應徹底盤點所有地下管線，確認資料後才能復工，「不能拿人民生活開玩笑」。二、升級大淡水地區供水量，增建大型配水池。

他指出，淡水人口10年暴增，供水設施卻未同步提升，建議市府比照林口模式增建一座5萬噸配水池，避免緊急時刻再度陷入無水窘境。

新北市水利局則回應，配水池屬自來水公司供水備援系統規劃範疇，市府將轉請台水公司評估，以提升淡水供水穩定性。至於工程圖資與施工疏失部分，將由相關單位持續釐清與檢討。

