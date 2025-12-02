淡水停水第5天！居民嘆：家中有不少果蠅

記者徐兆緯、陳心慈／台北報導

淡北道路工程施工日前鑽破地下自來水管，導致淡水地區停水下台水表示，預計今（2）日凌晨2點全面恢復供水，但有不少民眾仍是無水可用，甚至有民眾已經長時間馬桶不能沖水、廚房不能洗碗盤，讓居民難以忍受，只希望能早日恢復供水。

淡北道路工程施工日前鑽破地下自來水管，淡水部分地區已恢復供水，但仍有不少民眾還是無水可用。

住戶推著推車、排著隊，寶特瓶、水盆、水桶把家裡大大小小能裝水的用具全帶上，趕忙來水車取水，淡北道路工程施工，鑽破地下自來水管，導致淡水地區停水已經來到第5天。

民眾：「最重要是沒辦法沖馬通，這樣會很臭。」

水邊裝邊撒，居民真的很無奈，原定2日凌晨2點會全面恢復供水，但新春里這處社區依舊是停水情況，影響超過1000多位居民，民眾忍不住抱怨，家裡已經臭氣熏天。

住戶蕭太太：「因為馬桶很髒也很臭，所以不敢開，沒有（水），這邊也沒有（水），因為儲的水也已經用光了。」

馬桶沒水可沖，只能先蓋上馬桶蓋遮擋氣味，不只沒辦法洗澡清潔，廚房堆滿碗盤也沒辦法洗，甚至已經長出果蠅。

住戶蕭太太：「飲用水的部分也是造成困擾，里長跟夫人有提供很多很多可以飲用的礦泉水給大家，但是備不及用，你知道嗎？就是因為太多人沒有水可以喝啦。」

淡水新春里長夫人許美貞：「至少還有20%至40％社區是沒有水的，我是覺得不夠警示，第一時間給我們的答案是沒司機。」

不只新春里，位在新市鎮的海洋都心也傳出還是沒有復水，影響超過3000、4000名住戶。

台水第一區管理處副處長陳昭賢：「我們已經全面復水了，個別的用戶有可能是停水之後有一些空氣會阻塞。」

恢復供水一延再延、引發民怨，只盼新北市府和自來水公司能夠盡速處理，讓居民盡早恢復正常生活。

