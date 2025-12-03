淡水停水第6天驚見「貓砂當馬桶」 網哀號：貓咪對不起了……

即時中心／林韋慈報導

新北市淡水區進入大規模停水第6天。近日雖屢傳復水消息，但仍有部分地區持續停水，讓民眾期待落空。部分住戶因聽聞「水來了」便同時大量用水，結果水塔瞬間被抽空，又再度陷入停水窘境。此次停水源於新北市政府施作淡北道路工程時，於11月27日不慎挖破地下自來水管線，造成約6.6萬戶無水可用，民生大受影響。直至今（3）日，仍有部分地區尚未恢復供水，民怨持續升高。

新北市長侯友宜今（3）日表示，市府已開設專責窗口並受理線上申請。因每件個案狀況不一，他要求承包廠商進行一對一協調，包括商家營業損失等。民眾可提供購買水、或水塔馬達空轉修繕費用等憑證，透過線上表單申請，或直接前往淡水區公所專責窗口；收件時間延長至12月10日。

不少淡水居民在社群平台發文，表示原以為終於要來水了，回家後卻依然停水，難掩失落。不少民眾直接入住旅館或到外縣市「避難」。甚至有網友PO出「貓咪對不起了……我晚點再去Costco補貨」的貼文，拍下自己將整桶貓砂隔著垃圾袋放進馬桶的畫面，表示因家裡完全沒有水，只能暫時用貓砂代替沖水。

網友們紛紛留言震驚，表示不知道貓砂竟能派上這種用場。也有人以諷刺口吻寫道：「感謝國民黨讓我們停水五天，教會了淡水人如何用貓砂；下次繼續支持國民黨，期待哪天停水二十天，看看淡水又能發展什麼新技能。」也有人表示，此為「無奈之舉」。

新北市議員鄭宇恩則表示，新北市府本次應變「真的不及格」，深夜給水站沒水、找不到人；旅宿盥洗整合太慢；獨居長者與弱勢戶是否有人照顧，「沒人說得清楚。」她指出，此事件完全暴露市府在緊急應變上的重大缺口，並呼籲只要停水、停電超過24小時，市府就應立即啟動應變中心、跨局處整合資源，保障每一位市民不被放生。

也有網友留言表示，這次淡水大停水事件中，「不覺得鄭宇恩的抗壓性真的很高嗎？里長都委屈落淚了，而鄭議員仍在半夜3點於Threads上詢問各社區狀況、持續發布最新資訊，甚至提供礦泉水，行動力驚人，真的很謝謝她。」鄭宇恩今日也持續在社群公布修復後續、尚未正常復水的社區名單，以及水車資訊。









