淡水停水第6天 民怨沸騰怒求換區長「里長做都比他強」

新北市淡水區進入停水第6天，民怨持續沸騰。市府今（3）日宣布啟動補償機制，然而停水多日的民眾顯然怒火未消，紛紛留言批評「補償太沒誠意」，還怒轟區長不作為，甚至要求市府撤換淡水區長陳怡君，怒斥「給里長做都比他強」。

新北市淡水地區因淡北道路工程意外挖斷自來水管線，進入大規模停水第6天，民怨持續升溫。這起事故發生於11月27日，停水規模橫跨多個里，許多民眾生活受到嚴重衝擊，從飲水、如廁到洗澡，全都成為難題，不少家庭被迫到外地投宿，商家也因無水可用停業多日，怨聲載道。

面對越滾越大的不滿，新北市府今日宣布更多補償與後續處理措施。市長侯友宜也在個人臉書公布停水補償機制，強調市府已要求淡北道路工程承包廠商啟動賠償程序，並提供專責窗口，盡速協助居民處理後續損失。

侯友宜表示，淡水區公所已設置專人負責受理補償案件，民眾也可改用線上表單申請，收件期限延至12月10日，希望簡化流程、減少民眾奔波。他強調，營業損失部分，市府要求廠商採「一對一」方式處理個案，若廠商後續有損害賠償爭議，市府將介入代位求償，避免民眾在行政程序中受二度傷害。

市府同時啟動檢討機制。侯友宜指出，淡水人口成長快速，但供水備援系統長期不足，這次停水事件暴露出結構性問題，市府已向台灣自來水公司提出兩項關鍵改善建議，包括「評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管」以及「在淡水地區增設容量5萬噸以上的配水池」，盼能強化供水穩定性。他也提醒民眾，若因停水自行購買飲用水、請人清洗水塔或修繕抽水設備，都要保留發票及相關憑據，後續可透過市府協助申請理賠。

不過，經歷多日停水之苦的民眾對補償內容反應相當冷淡，留言區一片怒火。有民眾批評，「這算什麼補償？根本是施捨！」、「淡水區停水那麼多天，只理賠購買飲用水費用及抽水馬達修繕費，還要受影響的居民自行登記。也太沒誠意了吧！」、「市長你家要不要也停5天水！不敢喝水，不敢上廁所，不能洗澡還要住外面，重點是還要搶淡水住的地方，最後被迫要住親戚家的無奈⋯」。

更有不少民眾把矛頭指向淡水區長陳怡君，有網友怒嗆「換區長吧！市長本人來淡水道歉，不要怕被罵一直躲在市府裡」、「要求撤換區長+1，真正沒用的是區長，把別區的不要的冷凍起來，再解凍丟來淡水，政府以為淡水是『環保局』嗎？」甚至有人表示「給個里長來做都比他強」。

