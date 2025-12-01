淡水停水緩慢加壓復水中 侯友宜究責廠商：研商補償機制

新北市長侯友宜今（1）日表示，自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓，臨時供水站會持續供水，並與自來水公司研商補償機制。（資料照）

淡北道路工程施作時不慎鑽破深埋8公尺處的自來水管，導致淡水區約6.2萬戶停水超過48小時。新北市長侯友宜今（1）日表示，自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓，臨時供水站會持續供水，並與自來水公司研商補償機制。

侯友宜表示，淡水地區自來水搶修作業昨已完成接管，至稍早6點，停水區域仍僅有八成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓。水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。

侯友宜表示，新北市臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水。另將與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制。強調承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。

