淡水停水羅生門！榮工反擊：圖資沒水管 自來水公司回應了

淡北道路工程11月27日施工時鑽破主線水管，造成淡水大範圍停水，引發民怨沸騰。新北市府強調將追究廠商疏失、設立求償窗口；施工單位榮工公司則罕見發文反擊，指設計圖資並未顯示該段存在水管，事故責任應由自來水公司說明。自來水公司9日回應，認為榮工的說法屬「單方面聲明」，未願隔空交火，全案將交由第三方公正機構調查。

淡北道路工程由榮工公司承攬，施工範圍長約5.45公里。榮工在聲明中指出，依契約規定需辦理的10處試挖均已完成並經業主核定，後續亦依照業主提供與設計單位核定的圖資施工。然而在設計圖中，事故現場「P20基礎」範圍並未註記有任何自來水管線，圖資示意圖更顯示，水公司提供的管線位置與實際施工遭破損之處並不一致。榮工強調，該段水管「來自何處、為何存在」應由自來水公司對外負責說明。

聲明中也提到，供水屬國家公共事業，自來水公司本應在斷水後啟動調度、迅速恢復供水，並提出臨時供水計畫。然而此次停水期間民眾抱怨不斷，榮工認為水公司應就搶修與供水規畫向社會說清楚，施工單位已全力配合，包括協助打設鋼板樁、深度開挖、找尋閥門等。

對於榮工的指控，台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢9日表示，榮工發表的內容屬於單方面說法，水公司不願「隔空對槍」。他強調，這類管線爭議將依行政程序，交由第三方公正單位調查比對各方資料即可釐清責任。至於圖資是否有誤，他僅表示「我們都有提供正確圖資」，過去多次會勘過程中，可能仍存在某些差錯之處，「會等調查出來就知道問題在哪」。

