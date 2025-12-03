淡水停水補償措施出爐！除水費減免外 買水、水塔馬達修繕也可申請

政治中心／綜合報導

淡水停水補償措施出爐。（圖／新北市府提供）

新北市淡水河北側道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區逾6.2萬戶無預警停水4天，民眾怨聲載道，紛紛灌爆市長侯友宜臉書。對此，新北市府今（3)日表示，台灣自來水公司提供水費減免外，已協調淡北道路施工廠商啟動補償機制。請民眾提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，，或可直接前往淡水區公所專責窗口，收件時間延長至12/10。

考量地區持續發展及未來規劃，新北市副市長朱惕之表示，淡水地區自來水備援系統有提升必要，目前此區配水池僅3.5萬噸，明顯不足，市府已向台水提出建議，應增設5萬噸以上配水池。

朱惕之進一步指出，淡水地區輸水幹管目前僅兩條，因此市府同步建議台水，應評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管可行性。

而針對淡水地區停水，新北市府表示，除了台灣自來水公司提供水費減免，新北市政府已協調淡北道路施工廠商啟動補償機制。請民眾提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，透過線上表單申請，或可直接前往淡水區公所專責窗口，收件時間延長至12/10（三）。

