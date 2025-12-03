淡水停水補償方案出爐！除了水費減免 買水、修水塔費用也可申請
淡水近日因淡北道路工程廠商誤挖地下自來水幹管，導致淡水區16里6萬多戶無預警停水長達4天，引爆民怨沸騰。新北市府今日（12/3）對此表示，除台灣自來水公司提供水費減免，已協調施工廠商啟動補償機制，民眾也可提供購買水或水塔空轉修繕費用憑證，透過線上表單申請，或直接至淡水區公所專責窗口，收件時間延長至12月10日止。
針對此次停水，新北市副市長朱惕之也表示，淡水地區自來水備援系統有提升必要，目前此區配水池僅3.5萬噸，明顯不足，市府已向台水提出建議，應增設5萬噸以上配水池。
朱惕之進一步指出，淡水地區輸水幹管目前僅有2條，因此市府同步建議台水，應評估於淡北道路範圍內，增設備援輸水幹管可能性。
