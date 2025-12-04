淡水停水補償縮水 新北市府遭指「大支票變小額補貼」

新北議員鄭宇恩指出，市府原承諾會受理財物毀損、營業損失等訴求，但2天後公布的補償表單卻僅剩「買水」與「水塔馬達維修」2項。（圖／議員鄭宇恩）

淡水地區逾6萬戶居民歷經最長達139小時的大停水，好不容易盼到市府提出補償方案，卻被民眾與地方民代批評「承諾跳票」。民進黨新北市議員鄭宇恩指出，市長侯友宜原承諾會受理財物毀損、營業損失、外宿費用等訴求，但2天後公布的補償表單卻僅剩「買水」與「水塔馬達維修」2項，讓許多受災戶大嘆「補償變空頭支票」。

鄭宇恩表示，淡北道路工程失誤引發大規模停水後，侯友宜市長曾於12月1日在社群平台公開承諾，將受理民眾登記各項訴求，包括財物毀損、營業損失與外宿費用等。然而12月3日市府公布的《停水補償措施資料表》，卻僅允許申請「購買水費用」與「水塔馬達維修」，與原先承諾落差巨大。

多家店家因停水無法營業數日，卻找不到「營業損失」欄位；許多家庭因無法洗澡、無水可用被迫外宿，卻也無法申請補貼；復水後水塔泥沙混濁、濾心損毀的住戶，更無法比照基隆市補助水塔清洗、濾心更換。鄭宇恩痛批：「從飲食、住宿到營運成本，全都被排除在外，民眾實際受災卻得不到補償。」

補償表單要求填寫「水號」，讓大量租屋族、外籍學生完全無法申請。住戶反彈指出，「停水不是只停在房東水錶，生活費增加的是我們」，質疑市府根本無意落實補償。

此外，市府認定停水時間僅到12月2日，與民眾實際經歷明顯不符。鄭宇恩指出，12月3日淡水仍可見大量水車奔走，里長、義工全力協助送水，「市府的停水時間表，根本與現場狀況2個世界。」

鄭宇恩要求，市府不應以承包廠商的保險理賠為理由拖延補償，應先由公部門負起責任，協助民眾渡過生活困境，再向廠商求償。「居民已經過了最難熬的日子，補償方案卻變得越來越縮水，這不是一個地方政府應有的態度。」

