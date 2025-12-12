淡水停水補償鄭宇恩要求比照鶯歌案 新北社會局：「人為因素」依法不符

248251212a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員鄭宇恩針對淡水地區因人為疏失導致長達5天的大規模停水事件，在議會中追問補償款項的來源與發放可能性。鄭宇恩指出，此次停水造成6.6萬戶民生影響，規模不亞於天然災害，市府不應僅以法規限制拒絕。她強調，目前賠償責任仍在釐清中，市府應務實啟動緊急補助，並將持續爭取動用年度4億元的第二預備金，在責任釐清前先行給予受影響鄉親補償，後續再向廠商求償，以保障受災民生權益。

鄭宇恩指出，「社會救助金專戶」的設置範圍包含急難救助、重大災害之救助等，例如2022年鶯歌區曾發生水管爆裂影響民生，社會局當時即是以此專戶為基礎，發放每戶5000元慰問金作為前例。她藉由預算審查機會，向社會局求證是否能比照鶯歌模式，從社會救助金或慰問金中撥款。

面對質詢，社會局長李美珍提出明確說明，鶯歌事件之所以能動用該款項，是因為當時的慰問金來自「社會救濟會報的捐款」，屬於民間捐助的專款，可用於急難與慰問。然而，李美珍進一步解釋，淡水大停水屬於「人為因素」導致的事故，不屬於天然災害，因此依法不能用社會救助專戶的公務預算支應，且戶頭內的捐款結餘也不足支應如此大規模所需的3億多元補償金。社會局明確否認動用社會救助專戶的可能性。

鄭宇恩隨即將焦點轉向市府的年度財政資源，鎖定主計處每年編列的4億元「第二預備金」，指出既然社會局專款受限，市府就更應明確說明預備金的法定用途與是否有空間處理這次大規模民生受損事件，而不是讓民眾在程序限制間被拒於門外。鄭宇恩質疑，淡水住戶連續5天無水可用，其損失規模不亞於自然災害。

鄭宇恩表示，民眾在停水期間承受的實際生活與營業損失是當下發生的事實，等待責任釐清的程序過於冗長。她承諾將持續向市府反應及爭取，希望市府能在法令與程序允許範圍內，務實啟用可行的緊急補助，先給予受災鄉親補償，後續待責任釐清後再向廠商求償，以避免類似的重大民生事故在未來持續重演卻永遠無解。

照片來源：新北市議會質詢影音翻攝

