淡水停水補償開放線上申請 減水費外還可申請買水、修水塔馬達

針對淡水地區停水，除了台灣自來水公司提供水費減免，新北市政府今（3）日表示，已協調淡北道路施工廠商啟動補償機制。請民眾提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，透過線上表單申請，或可直接前往淡水區公所專責窗口，收件時間延長至12/10（三）。

考量地區持續發展及未來規劃，新北市副市長朱惕之表示，淡水地區自來水備援系統有提升必要，目前此區配水池僅3.5萬噸，明顯不足，市府已向台水提出建議，應增設5萬噸以上配水池。

朱惕之進一步指出，淡水地區輸水幹管目前僅兩條，因此市府同步建議台水，應評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管可行性。

