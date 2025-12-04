淡水停水補償！侯友宜遭疑承諾跳票 新北市再道歉：其他損失憑據可提出

記者詹宜庭／台北報導

針對相關補償措施疑問，新北市府表示，其他損失支出憑據，市民亦可提出。（資料圖／翻攝畫面）

淡北道路工程因廠商誤挖地下自來水幹管，導致淡水區16里6萬多戶停水4天。新北市府昨日提出補償措施，但新北市議員鄭宇恩指出，市府雖宣布啟動停水補償，實際申請表單內容卻與市長侯友宜承諾不符，民眾無法填報營業損失、外宿與餐飲等實支費用。對此，新北市府今（4日）說明，「淡水區停水補償措施應保全之證據資料表」中購買水、水塔馬達空轉修繕費用之兩項憑據，為「包括但不限於」，其他損失支出憑據，市民也可提出。

針對淡北道路工程施作誤挖自來水管相關補償措施疑問，新北市政府兩點說明如下：第一，店家營業損失部分，昨日侯友宜已公開說明將由新北市政府代位求償，市府會受理店家提出的營業損失資料，並要求淡北道路施工廠商必須與損失店家協調，店家可至淡水區公所專責窗口或以線上表單提出申請。

第二，新北市政府指出，「淡水區停水補償措施應保全之證據資料表」中購買水、水塔馬達空轉修繕費用之兩項憑據，為「包括但不限於」，其他損失支出憑據，市民亦可提出。淡水區公所專責窗口將與市民說明，線上表單已加開「其他」欄位避免誤解。新北市政府強調，要再次對造成淡水市民朋友生活不便表達歉意。

