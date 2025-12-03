淡水停水補償 延長受理至12/10

針對淡水地區停水事件，除了台灣自來水公司提供水費減免外，新北市政府已協調淡北道路施工廠商啟動補償機制。

新北市長侯友宜昨（三）日市政會議表示，民眾可憑購水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，透過線上表單申請，或前往淡水區公所專責窗口辦理，收件延長至十二月十日，建議自來水公司增設至五萬噸備水池，刻不容緩！

新北副市長朱惕之表示，考量地區發展及未來規劃，淡水地區自來水備援系統亟需提升，目前配水池僅三‧五萬噸，明顯不足，市府已向台水建議增設五萬噸以上配水池。此外，淡水地區輸水幹管目前僅有兩條，市府同步建議台水評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管的可行性，確保未來供水穩定。

侯友宜表示，為確保淡水市民與店家的權益，尤其有些店家的損失，將以代位求償方式將向業者求償，且不允許此事件再發生，因淡水人口已大幅成長，考慮地區發展性，因此自來水的備援系統是必要提升，尤其淡北道路的主幹道整個備水管應該要增設輸水幹管，否則難以應付淡水區十九個里的供水量。