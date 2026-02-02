淡水停水補償 2月4日至13日受理請領

記者黃秋儒／新北報導

針對去（114）年年底淡水區停水事件，新北市新工處受理2,334件申請補償已全數審核完畢，並於今(2)日發送簡訊通知審核結果。符合優先補償對象的民眾自2月4日起至13日止，依規定至淡水區公所，或以郵寄方式提送憑證領取補償。另為協助受影響用戶，台灣自來水公司將主動辦理水費減免一個月，於後續帳單扣抵水費，用戶無需另行申請。

針對去年底淡水區停水事件，購買水、馬達維修或更換、盥洗費列為優先補償項目，新工處今(2)日起發送簡訊通知審核結果。新北市工務局提供

新北市新工處指出，去年11月底淡北道路工程施作時不慎挖破自來水管線，造成淡水大範圍停水。市府隨即於12月1日至12月10日設立專責窗口及線上申請表單，受理民眾陳情與請求補償申請，並同步啟動檢討相關補償機制。

新工處提到，本次共受理2,334件申請，針對「購買水」、「馬達維修或更換」、「盥洗費」等3項基本民生用水需求列為優先補償，並已於2月2日發送簡訊通知審核結果。補償資格、申請方式及應備文件等資訊，同步公布於新北市政府、淡北道路及淡水區公所官方網站。

停水優先補償將採2階段辦理，分別於2月4日至8日、2月9日至13日，攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料、印章等文件至淡水區公所填寫申請領取。新北市工務局提供

新工處表示，民眾可事先上網查詢相關資訊並備妥應備文件，以利一次完成申請，避免重複往返；若有疑問，也可撥打服務電話或親至淡水區公所服務窗口，將有專人提供說明與協助。

新北市工務局指出，符合優先補償資格的民眾請依申請地址所在里別，分別於2月4日至8日、2月9日至13日，攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料、印章等文件，至淡水區公所填寫申請書領取補償，受理時間為每日上午8時至晚上7時。