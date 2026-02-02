淡水停水補償2/4起至2/13開放臨櫃、郵寄同步請領

停水優先補償採兩階段攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料、印章等文件至淡水區公所填寫申請領取。（圖：新北新工處提供）

▲停水優先補償採兩階段攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料、印章等文件至淡水區公所填寫申請領取。（圖：新北新工處提供）

新北市淡水區去（一一四）年底發生大規模停水，新北市政府新建工程處今（二）日表示，已完成二千三百三十四件補償申請審核，即日起陸續發送簡訊通知民眾結果，符合優先補償資格者，自二月四日起至十三日止至淡水區公所辦理請領，亦可選擇郵寄提送資料。

新工處說明，停水事件去年十一月底淡北道路工程施工期間，不慎挖破自來水管線所致，於十二月一日至十日開放線上及臨櫃申請，同步啟動補償與責任釐清作業。本次補償以「購買水」、「馬達維修或更換」及「盥洗費」三項基本民生用水需求列為優先補償項目，審核結果已透過簡訊通知，相關補償資格、申請方式及應備文件，亦同步公告於新北市政府、淡北道路及淡水區公所官網。

同時暫扣工程估驗款作為專案款項，待第三方公正單位完成鑑定後，將依責任比例分擔；另已協調台灣自來水公司辦理一個月水費減免，後續直接於帳單扣抵，用戶無須另行申請。新工處提醒，符合優先補償資格者，請依申請地址里別分梯次，二月四日至八日、二月九日至十三日，攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料、印章等文件，至淡水區公所填寫申請書領取補償，受理時間每日上午八時至晚間七時；郵寄申請者須於二月十三日前寄達；提醒政府不會透過簡訊或通訊軟體要求填寫個資或轉帳，民眾務必提高警覺，防範詐騙。