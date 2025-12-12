淡水停水議員爭取二備金補償 新北市府：責任待釐清、無申請動支計劃

新北市議員鄭宇恩提出動議表示，淡水19里日前因新建工程處淡北道路工程包商挖破管線導致停水，但賠償權責尚未釐清，要求動用第二預備金先賠償民眾。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市淡水區日前因淡北道路工程挖破自來水管，造成6.6萬餘戶停水數日，新北市議員鄭宇恩今(12)日質詢表示，如以第二預備金賠償每戶500至5000元不等，是否於法可行？主計處長吳建國表示，需由業務單位提出計劃內容，再視是否合法。副市長朱惕之、工務局長馮兆麟指出，工務單位目前無提出計畫，已收集2000多件買水、修水塔馬達補償申請，責任仍需第三方公正單位釐清。副議長陳鴻源裁示，請市府儘速提出辦法。

議會審議主計處第二預備金預算，鄭宇恩提出動議表示，淡水19里日前因新建工程處淡北道路工程包商挖破管線導致停水，影響民生甚巨，但賠償權責尚未釐清，要求動用第二預備金先賠償民眾，市府再代位求償，動議凍結4000萬元，等賠償辦法出爐再解凍；她說，責任歸屬上，包商榮工工程、自來水公司各執一詞，等第三方公正單位釐清曠日費時，應由市府先賠償，才有「代位求償」一說，試問市府要不要賠6.6萬多戶？

吳建國說，動支無關金額大小，需由業務單位提出計劃，視是否符合預算法第70條規定才知是否可行。

朱惕之、馮兆麟表示，工務單位目前沒有提出相關計劃，截至10日市府共受理2000多件補償申請，正在整理資料，經濟部會釐清責任歸屬，搜集意見後會擬定相關計劃；議員爭取定額賠償部分，2022年鶯歌爆管每戶賠償5000元並非公務預算支應，沒有所謂定額賠償一事，且停水時有發生，近2天泰山、汐止區也有幾千戶停水，「標準要一致」，為何管線修好還要4天才復水，也要釐清。

鄭宇恩怒批，淡水停水規模是10倍以上，難道淡水人活該停水？雙方意見僵持下，陳鴻源裁示，請市府儘速提出相關辦法給大眾。

