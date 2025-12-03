淡水停水賠償 侯要求1對1協調

新北市長侯友宜三日表示，有關淡水停水賠償問題，已開設專責窗口並受理線上申請，要求廠商要一對一協調。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市政府施作的淡北道路工程日前不慎挖破自來水管線，導致淡水地區六萬多戶連續多日停水，民眾抱怨連連。新北市長侯友宜三日表示，有關賠償問題，已開設專責窗口並受理線上申請，要求廠商要一對一協調，必要時由市府代位求償。同時侯友宜要求台灣自來水公司要在淡北道路配置另一條備援輸水幹管，並增設五萬噸的配水池。

侯友宜表示，針對淡水停水事件，市府已協調淡北道路施工廠商啟動補償機制，專責窗口及線上表單，淡水區公所設有專責窗口，民眾也可透過網路申請，收件時間延長至十二月十日。至於營業損失賠償，市府要求廠商一對一個案賠償，必要時由市府代位求償。

侯友宜指出，這次停水事件的檢討也同步進行中，淡水地區自來水備援系統需要提升，以因應人口大幅成長。市府已向台水公司提出二大建議，推動刻不容緩：一、評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管可行性。二、淡水地區應增設五萬噸以上配水池。

針對基隆河水源遭污染，影響汐止地區。侯友宜說，汐止區可接受北水處水源調度，目前供水正常，環保局進行水質檢測，包括上游瑞芳區均符合標準。市民若有購水、清洗水塔等狀況，請保全相關憑據，交由市府協助後續求償事宜。