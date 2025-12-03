淡水停水賠償 陳偉杰提自治條例求補助：每戶不得低於5萬元

由於上月27日淡北道路工程不慎挖斷自來水管線，導致新北市淡水區大量居民無水可用，時間長達數日，引發民怨，不少民眾在社區等待用水以及政府處置方法。 圖：翻攝陳偉杰臉書

[Newtalk新聞] 由於上月27日淡北道路工程不慎挖斷自來水管線，導致新北市淡水區大量居民無水可用，時間長達數日，引發民怨。對此，在地議員陳偉杰今（3）日表示，將提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，針對非因計畫性施工公告停水，而是管線破裂等不可歸責於用戶的原因，導致連續停水達48小時以上，且無法由臨時供水站完全滿足基本生活需求者補助金額，每戶不得低於新台幣5萬元整。

陳偉杰表示，前天中午，淡江大學外的北新路182巷大學城商圈，本來應該熱鬧的街道，店家全部拉下鐵門。到了深夜，仍有鄉親們大排長龍，有人抱怨家中孩子正要段考，作息大亂；有人無奈因為沒洗澡，心情大受影響，這兩天沒法上班，被不住在淡水的同事訕笑。

廣告 廣告

他提到，昨天打開電視，畫面中的阿姨大吐苦水，背景的廚房堆滿碗盤也沒辦法洗，甚至長出果蠅繞著。走進熟悉的社區，不少住戶拉著小車、排著隊，臉盆水桶寶特瓶、把家裡大大小小能裝水的容器全帶上，趕忙來水車取水。排在後面的幾個因為水車分完水，自嘆倒楣，問下趟何時來，司機也不知道。最難受的還是有小嬰孩的爸媽，幾個小時一定要泡一次奶，補水站的水無法確定品質，多半只能用來沖馬桶。泡奶要買水，而鄰近店家早已銷售一空。

陳偉杰再說，點開網路社群，鄉民抱怨為了減少上廁所次數，只敢少吃少喝，家裡還是惡臭難聞，堆積的衣服襪子根本無法清洗。當然，還有數不清的惡意帳號在刷政黨、刷大罷免、刷嘲諷與仇恨。努力協調飯店供民眾洗梳，留在現場想安慰民眾幾句，只看見疲憊、煩燥和怨恨，話又收了回去。服務處同仁一面搬水、一面突然被路人破口大罵「選恁有三小路用」。

陳偉杰說，他第一個念頭是，其實文明很脆弱；第二的念頭是，民眾或許說的沒錯，「選咱有三小路用」？「全面檢討流程、向施工單位開罰、求償」，嗯，不然難道不檢討不求償？「以停水天數扣除水費」，嗯，民眾是該覺得很荒謬還是被羞辱？「研議增設入水管，讓淡水供水有備援能力」，嗯，很重要但不知道等多久？「開設申訴陳情管道」，嗯，民眾活該要收集發票自證損失金額然後拿回本來就不必要的開銷？

他提到，昨天深夜，新市鎮的海洋都心還是沒有復水，影響近四千名住戶。有些原本復水的社區又不明原因的停水了。

針對賠償，陳偉杰表示，市府的長官們或許很努力，但他不想再等了。因此，他將提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，針對非因計畫性施工公告停水，而是因天災、管線破裂、或其他不可歸責於用戶的原因，導致連續停水達四十八小時以上，且無法由臨時供水站完全滿足基本生活需求者補助金額，每戶不得低於新台幣5萬元整。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

訪駁二植藝店化身「綠手指」 賴瑞隆提「文創體驗觀光」政見創造雙贏

救國團不反共卻要國家買單？鍾佳濱批國民黨：黑箱修法替黨產開脫