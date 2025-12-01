淡水停水逾三天「我們是難民嗎」
淡北道路施工上月27日挖破自來水幹管，淡水6.6萬戶停水逾3天，管線末端預計今天才能全面復水。民怨沸騰，怒批「我們是難民嗎」？「淡水是三不管地帶嗎」？質疑台水公司、市府危機處理有缺失，連藍營議員也批市府跨局處應變慢，「螺絲掉滿地」。
台水公司昨晚表示，從寬認定停水時間，一律依四天主動扣減基本費及用水費。
「一次又一次預估可以恢復了，最後都落空。」淡水沙崙里長彭瑀筑說，這是居民崩潰、民怨四起的主因。新工處責無旁貸，施工、監造單位、新北市府都有無可迴避的責任，6萬多戶生活被打亂，這是重大民生事件，市府應公開調查報告，不是一句「意外」就能結束。
新北市長侯友宜、台水公司昨都對造成民眾不便表示歉意，侯說，除折減水費補償，會究責廠商負起責任，昨天起連三天在淡水區公所設置窗口，受理店家與住戶損害賠償申請。
台水公司表示，該段管線埋設深達地下8公尺，破損點位於管線接頭，修復難度極高，部分管線末端及較高地區因需加壓與排氣作業，預計今天凌晨2時，全面恢復供水。
為避免類似事件重演，台水表示，未來會要求施工單位在動工前務必與台水會勘，台水提供完整圖資與定位資料，確認管線位置才能進場施工。
新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，許多管線都是數十年前埋設，當時科技水準有限，位置、深度記錄不夠精準，「圖上畫的位置跟實際埋的位置不一樣，是常見的事」，工程界普遍認知「圖資可參考，不能完全相信」，施工前須透過各種方式實際查核。
丘達昌指出，要避免誤挖，關鍵在於施工前精準查核；若遇到此次深達8公尺、直徑達1000公釐的自來水幹管，應在基樁開挖前鑽孔探測，確認周邊是否有重要管線。
土木技師陳勝松也說，許多誤挖事故源於「圖資指在右邊、管線在中間」，若未做確認就下樁，易直接打中管線。
停水民怨沸騰，新北議會昨下午審查預算，藍、綠議員都批市府跨局處應變協調差，除要求市府盡速釐清責任，應定額賠償受害住戶與商家，不該要受災戶向公所申請。
立委洪孟楷說，自來水進入淡水有兩條大管線，此次損壞是新市鎮供水主管，淡水人口增加，應增設第三管線，強化備援韌性。
