淡水停水逾三天今晨全部復水 侯友宜：追究廠商疏失並受理求償

淡北道路施工，鑽破自來水管，導致淡水地區停水逾三天，台水搶修後已於今（2日）晨6時逐里確認完全復水。市長侯友宜表示，一定會追究廠商疏失的責任，設立窗口受理民眾求償；同時也要求施作廠商及市府團隊，不允許再有這樣疏失的、錯誤的事情發生。

新北市長侯友宜（左）針對淡北道路施工挖斷水管釀淡水停水問題表示，一定會追究廠商疏失的責任，已經設立窗口，受理民眾求償，以確保市民朋友的權益。（中央社）

淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自11月28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶。

台灣自來水公司日前發布新聞稿表示，搶修後，11月30日下午5時搶修完成並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，預計於12月2日上午2時全面恢復供水。

台水第一區管理處副處長陳昭賢向中央社表示，經市府逐一請各里里長查詢下，確認最後一個停水的嵌頂里某社區，今天上午6時復水後，全區完全復水。他表示，不排除可能有些社區因為長時間停水因素，可能有些輸送管線問題，因此，籲請相關社區可向台水淡水服務據點聯絡，並協助通水。

侯友宜今天接受媒體聯訪時，再針對淡北道路施工釀淡水停水問題表示，「我一定會追究廠商疏失的責任，尤其我已經設立窗口，受理民眾在這一部分的求償」，以確保市民朋友的權益。

侯友宜表示，他同時也要求施作廠商及市府團隊，再度詳細地去檢視每一個步驟，絕對不允許再有這樣疏失的、錯誤的事情發生，會全力透過法制單位，來追究廠商這一次的責任。

（責任主編：莊儱宇）