淡水停水逾三天今晨全部復水 侯友宜：追究廠商疏失並受理求償
淡北道路施工，鑽破自來水管，導致淡水地區停水逾三天，台水搶修後已於今（2日）晨6時逐里確認完全復水。市長侯友宜表示，一定會追究廠商疏失的責任，設立窗口受理民眾求償；同時也要求施作廠商及市府團隊，不允許再有這樣疏失的、錯誤的事情發生。
淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自11月28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶。
台灣自來水公司日前發布新聞稿表示，搶修後，11月30日下午5時搶修完成並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，預計於12月2日上午2時全面恢復供水。
台水第一區管理處副處長陳昭賢向中央社表示，經市府逐一請各里里長查詢下，確認最後一個停水的嵌頂里某社區，今天上午6時復水後，全區完全復水。他表示，不排除可能有些社區因為長時間停水因素，可能有些輸送管線問題，因此，籲請相關社區可向台水淡水服務據點聯絡，並協助通水。
侯友宜今天接受媒體聯訪時，再針對淡北道路施工釀淡水停水問題表示，「我一定會追究廠商疏失的責任，尤其我已經設立窗口，受理民眾在這一部分的求償」，以確保市民朋友的權益。
侯友宜表示，他同時也要求施作廠商及市府團隊，再度詳細地去檢視每一個步驟，絕對不允許再有這樣疏失的、錯誤的事情發生，會全力透過法制單位，來追究廠商這一次的責任。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
小磨坊出包！越南黑胡椒粒驗出禁用農藥
[NOWnews今日新聞]食藥署今（2）日公布邊境檢驗不合格品項，其中一批由輸入業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」自越南進口的黑胡椒粒被檢出殘留農藥，此批黑胡椒粒2萬公斤須於邊境須退運或銷毀。另外，「...今日新聞NOWNEWS ・ 54 分鐘前 ・ 4
A320修個沒完！空巴承認又發現新問題
空中巴士公司的暢銷客機A320才剛經歷一波停飛全面軟體召修，但就在逼近聖誕度假季航空需求爆漲的時刻，週一（1日）承認又在A320發現了新問題。太報 ・ 14 小時前 ・ 18
以色列發動軍事打擊 川普：不應妨礙敘利亞發展
（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天警告以色列，不要破壞敘利亞及其新領導階層的穩定。以色列部隊數天前才在敘利亞南部發起一場軍事行動，並擊斃了13人。中央社 ・ 9 小時前 ・ 102
俄稱占領烏東兩大據點 烏克蘭談判壓力日增
（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯官方今天表示已占領烏克蘭東部後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）與東北重鎮沃爾臣斯克（Vovchansk），不過烏克蘭官員並未承認。中央社 ・ 3 小時前 ・ 15
川普將邁入80歲 白宮醫師：MRI檢查心血管健康極佳
美國總統川普（Donald Trump） 將於明年6月滿80歲，長久以來僅有限度地公開自身健康資訊，屢遭外界質疑，不久前在未公開行程下前往醫院接受核磁共振（MRI）檢查，再度引發外界對他健康狀況的關切。白宮1日公布醫師備忘錄指出，這項檢查結果顯示川普心血管健康「極佳」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 103
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 2
孫正義批討論AI泡沫「不夠聰明」強調輝達股票含淚賣的
軟銀集團創辦人孫正義1日表示，如果軟銀有無限資金來推動人工智慧（AI）下一波投資，該公司不會拋售輝達股票，強調他是「含淚」出清輝達的股份。聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 193
夜店大亨夏天倫遭埋伏砍殺！27歲嫌落網「背後疑有藏鏡人」深夜裁定羈押禁見
即時中心／綜合報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫在30日晚間，與女性友人於台北市民生東路三段一處地下停車場遭2名男子持利器及辣椒水攻擊，被送往馬偕醫院急救。涉案的27歲林姓男子犯案逃逸後1小時，持兇刀前往派出所自首，聲稱因「遭夏男無故資遣」心生怨恨，但全案疑點重重，懷疑有藏鏡人暗中操盤；經複訊後，檢方認為林男犯嫌重大，且還有共犯在逃，向台北地院聲請羈押禁見獲准。民視 ・ 5 小時前 ・ 21
淡水停水逾三天「我們是難民嗎」
淡北道路施工上月27日挖破自來水幹管，淡水6.6萬戶停水逾3天，管線末端預計今天才能全面復水。民怨沸騰，怒批「我們是難民嗎」？「淡水是三不管地帶嗎」？質疑台水公司、市府危機處理有缺失，連藍營議員也批市府跨局處應變慢，「螺絲掉滿地」。聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 158
昔日「華岡五人幫」落下1人？邱澤許瑋甯婚宴登場 楊丞琳未出席「當天行程曝光」
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導邱澤與許瑋甯28日在台北文華東方舉辦婚宴，現場群星聚集。許瑋甯與華岡藝校時期的舊友情誼深厚，也引發外界關注昔日「華岡...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 2
郭台銘長女出清鴻海持股！鴻海今守220元大關翻紅 分析師這樣看
鴻海（2317）創辦人暨大股東郭台銘以女兒郭曉玲旗下公司出清鴻海持股，總計出脫5180張，預估可套現約11億元，震驚市場。不過，鴻海今日股價表現卻依舊持穩，雖一度翻黑不過卻迅速止穩，最高觸及225元、上漲1.3%。豐銀投顧分析師李世新則指出，5000張的量分散在一個月中，以鴻海的成交量來看影響極小，估計只會對短期造成心理波動，長線幾乎不會有任何的影響，短線多頭的重要防守點為220-222元區間。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 6
主播鄭亦真被嫌胖 粉絲跳出來幫忙解釋⋯看到直接笑出來
2026 主播桌曆正式亮相，今年主題定調為「You are the power」，對鄭亦真而言，這句話像是給自己的座右銘，提醒她別低估自己的力量，就算只是小小零件，也能在關鍵時刻推動世界前進。回顧2025她以一句話形容：「忘記背後，努力面前，朝著標竿直跑。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 2
清潔隊員贈拾荒婦回收電鍋遭貪污罪起訴 一審判刑3月緩刑2年
台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋，轉贈給拾荒的阿嬤，遭檢方依貪污罪起訴，引發議論。士林地方法院審理終結，今天判處被告黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。全案可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 792
TWICE現身日本！ 子瑜「反差感」穿搭網暈爛
娛樂中心／王靖慈報導韓國超人氣女團TWICE今年迎來10週年，沒想到她們風格悄悄升級。TWICE的日本官方X帳號日前8月，突然丟出一系列「暗黑系」概念照，團員們一改甜美路線，換上冷酷街頭風帥翻粉絲，以日文專輯《ENEMY》回歸。近日成員們一同前往日本宣傳，行程從東京跑到大阪，換上兩套不同冬季穿搭，濃濃潮味完全抓住粉絲的眼球。尤其是台灣成員周子瑜，不只是粉絲，就連路人都會忍不住多看兩眼。民視 ・ 1 小時前 ・ 10
世界盃資格賽》中國不敵南韓苦吞2連敗 胡金秋：殘酷的事實
中國在世界盃資格賽在主客場都不敵南韓，苦吞2連敗，主力中鋒胡金秋表示，球隊需要檢討的地方很多，這兩場比賽不代表中國的真實水準。中國上月28日在主場不敵南韓，今以客隊身分踢館仍一路被對手壓著打，上半場就攻守失序，易籃後一度被拉開至32分差，團隊此役外線28投僅5中，程帥澎拿下全隊最高19分，胡金秋貢獻自由時報 ・ 2 小時前 ・ 9
廟會拜三牲有"鱷魚"! 特大號魚肉引民眾圍觀
南部中心／洪明生、蘇晟維 屏東報導廟會拜三牲雞豬魚，大家習以為常，不過29日屏東一場神明慶生的繞境廟會，現場拜的是一隻40台斤的鱷魚，這尾特大號的"魚"，果然吸引了不少參加民眾的目光，主家就說，這隻鱷魚是其他宮廟有人炮贊的，不過之後要怎麼處理這隻鱷魚，說打算找專業師傅來做三杯料理。29日屏東崁頂一場廟會，端出鱷魚來當供品，引起地方熱議。（圖／翻攝畫面）熱鬧的炮竹煙火，照亮夜空，還有各種官將首和陣頭的演出，場面十分盛大，29日晚間，屏東崁頂鄉一場神明誕辰的繞境活動，除了傳統廟會該有的都有了，祭品更是引起全場注目，人家三牲拜的是雞豬魚，只是主家擺出來的這魚，SIZE好像不太一樣，仔細一看竟然是一尾鱷魚，被綁在供桌旁邊，民眾看了直呼新奇，當地村民就說第一次看過，還說直呼「很神奇、很稀罕。」29日屏東崁頂一場廟會，端出鱷魚來當供品，引起地方熱議。（圖／民視新聞）因為如果的是拜大豬公，一頭恐怕就要破萬，但這隻鱷魚，重量只有大豬公的五分之一，要價卻是大豬公的兩倍，主家來解答，原來是有朋友贊助，讓這場廟會頓時澎湃了不少，廟會主家吳姓主委說，「彰化的宮廟單位慶贊送我們的，大家看到這隻也是都很驚訝，會叫認識的人來料理，人家都說三杯的比較好吃。」不過這麼大一尾"魚"，該怎麼料理，主家也是大傷腦筋，說之後應該還是得請專業的師傅來幫忙，還說三杯的最對味，不過這鱷魚祭品，果然成功幫廟會博得目光。原文出處：廟會拜三牲有「鱷魚」！ 特大號魚肉供品引民眾圍觀 更多民視新聞報導下週全台大降溫！東北季風南下 氣象署曝「這天」全台轉涼注意！「這地方」又驚傳非洲豬瘟 好市多親上火線回應了台北手搖店出事！他喝珍奶大力吸出「1整隻蟑螂」超噁畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
MLB／韋蘭德賺進131億元無人能敵 亞洲大哥大是達比修有
3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）進入自由球員市場，準備迎接生涯第21季，大聯盟官網甚至認為，他有可能再投出幾個高品質球季；其實這位42歲老將也是身價最高的現役球員，漫長生...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前 ・ 5
松機停電指內部設備無故障 台電：熔絲熔斷 屬用戶端因素
松山機場、中山區1日下午部分用戶共4698戶停電，台電指松機內部設備異常所致，但松機表示其設備無故障。台電進一步說明，經查當時台電並無設備異常，台電人員赴現場發現松山機場經常及備用熔絲各斷一相，熔絲熔斷屬用戶端因素。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 11
馬桶沖不了！淡水大停水逾48小時 里長怒批：是人禍
新北市淡水區因淡北道路工程誤挖地下水管，導致27日晚間起大規模停水，影響16里、逾6.2萬戶居民。由於破損點湧出大量地下水，造成搶修進度延後，原訂30日凌晨完工卻因坍方事故被迫撤離，延後至少12小時。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 30