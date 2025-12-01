淡水停水逾三天 台水：明凌晨2時全面復水 一律扣減4天水費

淡北道路工程施工日前鑽破地下自來水管，導致淡水地區停水逾三天，造成民眾困擾與不滿。台水今天表示，經搶修，昨天已完成修復並逐步恢復供水，預計明天（2日）凌晨2時全面恢復供水。另外，台水將依規定對受影響用戶主動辦理水費扣減，台水發言人武經文今晚說，從寬認定停水時間，一律依四天主動扣減基本費及用水費，金額仍待依據用水口徑進行細算。

淡北道路工程日前鑽破地下自來水管，導致淡水停水逾三日，造成民眾困擾與不滿。（示意圖／中央社資料照）

淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶。

台灣自來水公司今天發布新聞稿表示，經搶修，11月30日下午5時搶修完成並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，預計於12月2日上午2時全面恢復供水。

台水公司表示，將依規對受影響用戶主動辦理水費扣減，停水超過1日者，當月基本費按停水天數比例扣減；停水超過3日者，除依前項扣減基本費外，另按停水1日扣減1日用水費，相關減免措施均將主動辦理，用戶無須提出申請。

對於此次事故造成民眾不便，台水表示深感抱歉，並感謝用戶的體諒與配合。由於各里從昨日下午陸續復水，最晚將於2日凌晨復水，因停水天數不同，經台水晚間內部討論後，決定所有停水範圍用戶都一律從寬認定停水4天，將主動扣減基本費及用水費，至於金額仍待依用水口徑進行細算。