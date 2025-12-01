淡水停水邁入第4天！侯友宜上午首發文稱已復水8成 居民炸鍋灌爆臉書

淡水道路工程11月27日因廠商不慎鑽破自來水管線，經台灣自來水公司搶修後，昨天下午5時才恢復部分供水。 圖：工務局／提供

[Newtalk新聞] 淡水道路工程11月27日因廠商不慎鑽破自來水管線，經台灣自來水公司搶修後，昨(30)天下午5時才恢復部分供水，但仍有逾萬戶沒水用，等於停水超過60小時，停水時程邁入第4天，網友陸續湧入新北市長侯友宜臉書求關注，但他今日上午才發文，由於沒有道歉，指究責廠商，強調已恢復8成供水，讓淡水人炸鍋灌爆社群。

淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶，經台灣自來水公司搶修後，終於昨天下午5時恢復供水，可是卻有許多居民上午仍無水可用。

對此，侯友宜上午在臉書上指出，「淡水地區自來水搶修作業昨已完成接管，至稍早6點，停水區域仍僅有8成恢復正常用水。」另外他也表示，未來將會做3項調整，臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水；自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制；承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。

事實上，淡水開始停水後就有不少網友在侯友宜臉書留言求關注，但他都沒有回應，直到今天上午才發文，讓不少淡水人炸鍋灌爆留言區，「耶誕城好玩嗎？？？新北市政府沒有第一時間來淡水勘災，你們也要負責任吧！？不用都推給承包商」、「都停水幾天了？？？現在才發文？？？？」、「看看所提的1.2.3點，卻沒有一項是檢討自己？3天以來一發文，文章開端也不見新北大家長帶頭道個歉說聲大家辛苦了也好，只見要基層檢討」。

還有很多人對8成復水的數據感到質疑，「週一才想到有選區停水三天了嗎？復水有八成你要確定欸？」、「8成！？到底哪來的8成！？現在最可怕的是小孩上學都不知道學校水夠不夠用、何時水才正常！？」、「12／1早上快8點了，新市鎮都還沒有水可以用！那來的有8成？」。

侯友宜神隱3天後才在上午發文，完全沒有道歉，究責廠商，強調已恢復8成供水。 圖：翻攝自侯友宜臉書

侯友宜神隱3天後才發文，讓不少淡水人炸鍋灌爆留言區。 圖：翻攝自侯友宜臉書