淡水停水風暴！里長怒吼：到底有沒有區長？ 陳怡君現身並致歉

台水的水車12月3日持續向社區用戶的水塔注水。（資料照片／張鎧乙攝）

淡水多個里日前因大規模停水陷入民生危機，里長群組內連續數日急呼補水、調度水車卻苦等無回，甚至有人質問「淡水到底有沒有區長？」引爆基層強烈不滿。淡水區長陳怡君9日受訪時致歉，坦言自己當時未及時在群組回應，導致里長誤解，「對這次造成的訊息落差，我很抱歉，也很遺憾。」

在曝光的群組截圖顯示，崁頂里、新興里等里長接連標註區長與公所科長，急喊「我們沒水了」、「請補水」、「這個時間點都是民生用水」、「拜託群組裡的大人給個回應」，但多次等不到回覆，引發群組內焦急情緒蔓延。有人直言「區長到底在哪？」「看來淡水真的沒區長了」，甚至氣憤表示「新興里不是人喔？」語氣中滿是無奈與怒火。里長們指出，現場水塔供應告急、民眾大排長龍，卻苦無明確調度指示，「大家都看到我們在求救，但就是沒人回。」

隨著停水延長，怒氣從群組燒到社群。崁頂里長吳庭岳8日發文指出，災害應變中心未啟動，使第一線無資源可用，制度缺口才是問題根本，卻反有課長因里長貼文「被要求寫報告」。他強調並非基層不努力，而是「制度讓第一線背鍋」，呼籲長官應面對缺失，而非追究替罪羔羊。新興里長吳錦泉也直指「區長無能、下屬揹鍋」、「將帥無能累死三軍」，批評公所危機處理遲鈍，里長群組裡常找不到指揮者。

面對批評，陳怡君9日受訪時表示，當下正同時處理旅館盥洗協調、活動中心開放與水車調度等多項任務，因此未能及時逐一回覆群組訊息，群組回應則交由副區長與工務課分工處理，但訊息量龐大、又頻繁被洗版，才導致里長誤會她缺席。她坦言：「確實造成里長覺得被忽視，這點我很抱歉，也很遺憾。」她也澄清，所謂「要求寫報告」並不存在，是基層同仁誤以玩笑方式談起，公所並未要追究任何人。

陳怡君強調，從11月28日晚間宣布停水起，公所便立刻調度八里、蘆洲、三芝等地水塔支援，公所同仁也在各旅館駐點協助盥洗到深夜，只是資訊流向與分層負責上出現落差，才讓里長與居民感到無助。她說：「公所確實需要檢討改善，不希望類似落差再發生。」

