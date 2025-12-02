淡水停水 新北議員擬提案每戶至少補助5萬元

（中央社記者王鴻國新北2日電）淡北道路施工鑽破自來水管致淡水停水多日，中國國民黨籍新北市議員陳偉杰將提案停水災害補助自治條例，每戶至少補助新台幣5萬元；民主進步黨籍新北市議員鄭宇恩指不夠務實。

陳偉杰今天表示，淡北道路工程11月27日施工時鑽破地下自來水管，導致淡水地區停水多日（12月2日清晨6時逐里確認完全復水），影響淡水區16個里共約6.2萬戶，造成民眾生活極度不便、觀旅餐飲業者損失慘重。

他說，台灣自來水股份有限公司依現有規定，停水時多以扣減水費方式處理，金額不大，無實質助益，將尋求連署提案制訂「新北市停水災害補助自治條例」，以「連續48小時」且「非計畫性」為補助條件，排除旱災限水，鎖定管線破裂、水源污染或其他不可歸責於用戶等重大突發事件。

廣告 廣告

陳偉杰表示，補助不同於損害賠償，而是「慰問金」或「生活扶助」性質，屬地方自治社會福利範疇。主管機關視停水影響範圍、持續時間及財政狀況核定補助，每戶金額不得低於5萬元。

鄭宇恩說，這提案不務實，也打臉新北市長侯友宜，新北市政府不願普發1萬元，卻可能為停水每戶發5萬元；淡北道路工程總經費66億元，以這次影響戶數計算，發放總金額達31億元以上，哪個局處一時間能負擔這些費用。

鄭宇恩表示，她主張市府配合水公司減免水費，研議定額補償機制，每戶至少500元，並另補助商家營業損失。（編輯：李明宗）1141202