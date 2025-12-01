淡水停水3天仍逾萬戶沒水！侯友宜：已恢復8成 提3應變措施

淡北道路工程於11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破地下自來水管，導致自28日凌晨0時起新北市淡水區16個里、約6萬2千戶陸續減壓供水，並於中午後全面停水。台灣自來水公司搶修後，昨（11/30）天下午5時恢復供水，但截至今日（12/1）上午6時，僅約8成用戶復水，逾萬戶仍無水可用，許多民眾十分不滿，紛紛湧至新北市長侯友宜臉書灌爆留言。

主線高架橋基樁地下自來水水管被挖破，淡水居民「沒水可用」。（圖／翻攝自工程圖輯隊-新北工務局臉書）

侯友宜：淡水停水地區已恢復8成正常供水 侯友宜今（1）日早上在臉書上表示，淡水地區的自來水搶修作業已經在昨天完成接管，但截至今天早上6點，仍有部分地區的供水尚未完全恢復。他指出，原因是自來水公司為了確保管線安全，正在緩慢地增加水壓。他們已派出人員進行巡迴操作，調整各地的閥栓，以加速供水的進程。

此事件對居民的日常生活造成了不少不便，對此，侯友宜透露，市政府和區公所採取了3項應變措施，其中包括「臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水」、「與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制」、「承包商應負擔責任，依約檢討裁罰」。

侯友宜臉書被灌爆 不過仍有許多居民十分不滿，氣炸灌爆留言「週一上班了！突然想到了？沒關係我們從週末開始就沒水啦！週一還要想辦法洗漱趕著出門上班去！Btw：我家就是你說的那兩成啦」、「到底哪裡來的數據有八成啊！看留言回報的社區、路名就不只八成！淡水居民是次等公民嗎！整整六十幾小時！還奢望大巨蛋嗎！確內！！！」。

另外還有一名網友怒轟：「你到底知不知道我們已經進入第四天沒水可用，週一孩子要上學，家長也要家中工作，這樣的市府是如何讓人信任？一天延過一天，從期待變成滿心怒火，你的效率是不是太差了？颱風天雨大風大停班停課沒淡水的份，這次4天無水停班停課也沒淡水的份，我想請問你，現在是歡樂耶誕城比民心重要是嗎……此刻外面的雨下的比家中水龍頭還大，你別說快速補水，有的家中只有獨居老人，是有辦法去提水嗎？」，吸引破百認同。

