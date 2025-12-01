淡水停水4天！他嗆「自來水公司是經濟部管轄」 帳號被揪1疑點

政治中心／黃依婷報導

淡水工程誤挖地下自來水管線，導致逾6.2萬戶無預警停水。（圖／工務局提供）

新北市淡水河北側道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區逾6.2萬戶無預警停水，民眾紛紛灌爆市長侯友宜臉書。不過澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也發現，有網友成立帳號第一則貼文，竟是喊「自來水公司是經濟部管轄」，讓他看傻「淡水已經有人四天沒水用了」。

杜承哲發文曬出截圖，一名Threads網友成立帳號第一則串文，先是爆粗口，隨後便寫下「你知道自來水公司是經濟部管轄嗎」，下方網友則紛紛同樣爆粗口回「特別開一個假帳號來洗地，新北市政府很及喔」、「那你知道水管是新北市施工團隊挖斷的嗎」、「挖斷水管是新北市招標工程團隊，又扯到中央幹嘛？又是一個藍白草帶風向甩鍋給中央」。

杜承哲在文中寫下「留言的人：請問你知道淡水已經有人四天沒水用了嗎？知道打知道」，且有的人50小時就有水用了，有的人就沒有，可能是什麼原因？

據了解，侯友宜表示，淡北道路在施工的過程當中挖破水管造成淡水居民的不便，他深表歉意，這幾天他一直緊盯進度，目前大概有80％以上都已經復水了。侯友宜稱，針對施工所造成的問題，他已經特別設立窗口，「在基本的水費會減免」。他說明，除了相關的檢討、責任的追究以外，賠償的這個機制也在協調當中，廠商一定要負起責任。

侯友宜也說，謝謝這三天不眠不休的施工人員、區公所、民意代表、里長們，大家都很努力，「讓我們淡水能夠盡快在今天都能夠百分之百能夠完全復水，這就是我們的目標」。

