淡水停水4天！侯友宜稱「恢復8成」臉書被灌爆 周軒：兒戲程度不敢領教

記者詹宜庭／台北報導

侯友宜臉書發文稱「8成用戶復水」，遭網友留言灌爆。（資料圖／新北市府提供）

新北市淡水河北側道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區逾6.2萬戶無預警停水，民眾紛紛灌爆市長侯友宜臉書。對此，政治工作者周軒表示，「新北市政府對於工程品質乃至於人民的性命安全，兒戲到這種程度，令人不敢領教。淡北道路工程應該全線停工，請新北市政府跟包商更新手上的圖資，重新校對實際的狀況，要動工再動工，否則下一次不知道挖到什麼東西，且監察院跟檢調也應該介入偵辦了。」

周軒表示，淡水人喝不到「淡水」，到今天已經第4天了。早上侯友宜說，已經八成復水了，結果被居民罵爆，自己家裡根本就沒水，哪來的八成復水？國民黨淡水立委洪孟楷也不知道在幹什麼，最近終於發了一篇文在關心，一樣留言被洗到爆，淡水人不知道選這個立委來幹什麼。但最恐怖的事情還在後面，新北市政府工務局長說，這次淡北道路挖破自來水管線，可見「圖資跟實際狀況有落差」，將重新檢討責任歸屬。

周軒指出，今天已經是2025年12月了，淡北道路施工一年多，不小心挖壞的東西有夠多。2024年11月，淡北道路基樁打樁施工，疑似沒有測量好距離，居然鋼筋打穿淡金路台2線的機車地下道，一位騎士騎車經過，突然看見鋼筋從頭頂穿牆而下，嚇得連人帶車摔出去。2025年7月，淡北道路一樣鑽地施工，結果挖下去居然把欣芝天然氣的瓦斯管線挖破了，當場冒出火舌，新北市政府一查，發現手上的圖資沒有這條管線。2025年11月27日，淡北道路還是鑽地施工，結果把自來水公司的管線挖破了，這就是到現在為止，淡水6萬人還有不少人沒有自來水可以用的主因。

周軒透露，結果新北市府說「此次鑽破管線位於地下約8公尺深，是10多年前埋設，推測當時技術關係，使圖資與實際狀況有所落差，致造成這起事件；後續要求各管線單位，確實清查所屬管線正確位置，並要求施工單位檢討地下管線探勘及施工管理流程，避免類似事故再度發生」。看到這段話，恐怖的就在這裡了，這代表，當初新北市政府在淡北道路動工前，號稱有對好地下管線的圖資跟實際管線埋設情形，手上的圖資是比10年前還要老的，不然怎麼會連10多年前埋的自來水管新北市政府會不知道？拿這麼老舊的圖資在對管線位置，挖壞一堆東西，不是剛好而已嗎？

周軒痛批，「新北市政府對於工程品質乃至於人民的性命安全，兒戲到這種程度，令人不敢領教。淡北道路工程應該全線停工，請新北市政府跟包商更新你們手上的圖資，重新校對實際的狀況，要動工再動工，否則下一次不知道挖到什麼東西，且監察院跟檢調也應該介入偵辦了」。他說，台灣現在要強化「社會韌性」，結果地方政府對待基礎設施的態度長這樣，縣市首長掌握復原的狀況也是零零落落，真的不知道該說什麼才好。

最後，周軒強調，要給民進黨新北市議員鄭宇恩掌聲，這次挖破自來水管線事件到現在已經四天了，她真的是最認真為淡水的一個議員，進度更新的速度快到讓他以為是AI了。

