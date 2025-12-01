淡水停水4天！市府挖破管線扯「圖資」 周軒：挖壞不是剛好是必然
即時中心／温芸萱報導
新北淡水因淡北道路施工誤挖大型自來水幹管，至今第四天仍有大量居民無水可用。市長侯友宜宣稱「八成復水」卻遭部分民眾痛批「根本沒水」，臉書被灌爆。對此，政治評論員周軒指，淡北道路一年多來多次挖破地下設施，全因圖資落差嚴重，「挖壞一堆東西不是剛好而已，是必然」。他主張淡北道路應全面停工、更新圖資後再施工，並要求監察院與檢調介入調查。
新北市淡水區11月28日因道路工程施作不慎，導致一條大型自來水幹管遭挖斷，六萬多名居民陸續面臨停水、低水壓等狀況。直到今天仍有不少住戶抱怨「水龍頭一滴水都沒有」。稍早，新北市長侯友宜在臉書宣布「八成區域已恢復正常供水」，但貼文底下立刻湧入大量留言質疑，居民怒嗆「哪來的八成」「根本沒水」，導致臉書被灌爆。
對此，政治評論員周軒今日在臉書直言，淡水人已經第四天喝不到「淡水」，侯友宜一大早宣稱「八成復水」，結果底下湧入大量居民留言反駁，質疑根本沒看到所謂的復水成果。淡水立委洪孟楷也罕見在臉書發文關心此事，卻同樣被留言灌爆，不知淡水人「選這位立委是要做什麼」。
侯友宜在臉書宣布「八成區域已恢復正常供水」，但貼文底下立刻湧入大量留言質疑，導致臉書被灌爆。（圖／民視新聞）
更令周軒憂心的，是新北市政府後續的說法。他提到，工務局長表示此次淡北道路施工挖破自來水管線，「顯示圖資與實際狀況有落差」，相關單位將「重新檢討責任歸屬」。周軒怒批，這句話背後才是真正恐怖之處，因為意味着工程單位手上的地下管線資料，竟可能比十多年前還要老舊，基礎數據混亂到讓人難以想像。
周軒逐一點名近一年多來的施工災情。2024年11月，淡北道路基樁打樁作業，疑似未測量好距離，鋼筋竟打穿台2線淡金路機車地下道，一名騎士經過時，眼睜睜看到鋼筋從頭頂穿牆而下，嚇得連人帶車摔倒。2025年7月，淡北道路再度鑽地施工，結果挖破欣芝天然氣的瓦斯管線，當場噴出火舌，新北市政府事後發現，圖資裡根本沒有這條管線。如今，2025年11月27日，同樣因鑽地施工挖破自來水公司管線，才造成現在大範圍停水的主因。
對於最新這起事件，新北市政府的官方說法是：這段被挖破的管線埋在地下8公尺深，是「10多年前埋設」，推測因年代久遠、技術不同，導致「圖資與實際狀況有落差」。市府並強調，後續將要求各管線單位清查位置並檢討探勘流程，以避免類似事故再發生。
但周軒痛斥，這番說法反而凸顯問題根源。他質疑，既然淡北道路工程開工前標榜已完成地下管線校對，為何仍使用如此老舊的資料？「連十多年前埋設的自來水管，新北市政府竟然不知道？」他直言，用這樣的圖資施工，「挖壞一堆東西不是剛好而已，是必然」。
他認為，新北市政府對工程品質與公共安全的態度近乎「兒戲」，不僅讓居民受苦，也讓人對地方建設的可靠性完全失去信心。周軒呼籲，淡北道路工程應立即「全線停工」，重新更新圖資、校對所有地下管線，確認安全後再復工。他並指出，監察院與檢調都應介入調查，「否則下一次不知道會挖到什麼東西」。
最後，周軒也特別提要特別肯定民進黨新北市議員鄭宇恩，讚她是此次事件中最積極追蹤進度的民代之一，「更新速度快到我以為是 AI」。
原文出處：快新聞／淡水停水4天！市府挖破管線扯「圖資」 周軒：挖壞不是剛好是必然
