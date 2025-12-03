淡水停水4天！補償措施出爐 買水、修水塔馬達皆可申請

新北市 / 武廷融 綜合報導

新北淡水因淡北道路施工鑽破自來水管，導致多個里停水4天，直到昨(2)日才完全復水。新北市長侯友宜表示，一定會追究廠商疏失的責任，設立窗口受理民眾求償。而新北市府今(3)日也啟動補償機制，除了台灣自來水公司提供水費減免，民眾購買水或水塔馬達空轉修繕費用也都可以申請補償，收件時間延長至12月10日。

淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自11月28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶。長時間停水也引發淡水居民怒火，侯友宜昨日則表示，一定會追究廠商疏失的責任，也會設立窗口受理民眾求償。

新北市府今日表示，針對淡水地區停水，除了台灣自來水公司提供水費減免，市府已協調淡北道路施工廠商啟動補償機制。民眾可以提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，併透過線上表單申請，或直接前往淡水區公所專責窗口，收件時間則到12月10日。

市府指出，考量地區持續發展及未來規劃，新北市副市長朱惕之表示，淡水地區自來水備援系統有提升必要，目前此區配水池僅3.5萬噸，明顯不足，市府已向台水提出建議，應增設5萬噸以上配水池。朱惕之進一步指出，淡水地區輸水幹管目前僅兩條，因此市府同步建議台水，應評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管可行性。

